القط نيمبوس يعود بتوقعاته للمونديال.. ويرجح فوز المكسيك في المباراة الافتتاحية

عاد القط الشهير "نيمبوس" إلى الواجهة مجددًا مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدم أولى توقعاته الخاصة بالبطولة، والتي جاءت للمباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا.

ورجح نيمبوس فوز منتخب المكسيك على حساب منتخب جنوب إفريقيا (البافانا بافانا) في افتتاح منافسات كأس العالم 2026، بعدما اختار رمز المنتخب المكسيكي خلال مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واكتسب القط نيمبوس شهرة واسعة خلال الفترة الماضية بسبب توقعاته لنتائج عدد من المباريات والنهائيات الكبرى، ليواصل ظهوره مع انطلاق النسخة الجديدة من كأس العالم وسط متابعة كبيرة من جماهير كرة القدم.

وتبقى هذه التوقعات في إطار الترفيه وإثارة التفاعل بين المشجعين، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الافتتاحية على أرض الملعب.