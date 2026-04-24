يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تقديم التظلمات على نتائج إعلان سكن لكل المصريين 7، وذلك بعد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب تقديم التظلمات على نتائج إعلان سكن لكل المصريين 7.

وذلك عقب إرسال رسائل نصية للمتقدمين تتضمن حالة الطلب وأسباب عدم الانطباق على الشروط، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة إضافية للمواطنين لإعادة مراجعة طلباتهم قبل اعتماد النتائج النهائية.

ويشهد محرك البحث اهتماما متزايدا من المواطنين لمعرفة رابط وخطوات تقديم التظلم إلكترونيا، خاصة في ظل تحديد فترة زمنية محدودة لتلقي الطلبات، ما يجعل سرعة التقديم عاملا حاسما للاستفادة من هذه الفرصة.

رابط تقديم التظلم

يمكن للمتقدمين تقديم التظلمات عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية ، باستخدام الحساب الشخصي المسجل مسبقا، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب.

موعد تقديم التظلمات

حدد الصندوق فترة استقبال التظلمات لتبدأ في 22 أبريل 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026، مع التأكيد على عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المهلة.

خطوات تقديم التظلم

لإتمام عملية التقديم بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات الإسكان الاجتماعي من القائمة الرئيسية، والضغط على متابعة طلب وحدة سكنية ، والاطلاع على تفاصيل الطلب وأسباب الرفض، ثم اختيار تظلم نتيجة الفرز ، واستكمال البيانات المطلوبة بدقة، مع إمكانية رفع المستندات الداعمة، وأخيرا إرسال الطلب.

معرفة سبب الرفض

يتلقى المتقدم رسالة نصية من الصندوق توضح حالة الطلب وأسباب عدم القبول، إلى جانب إرشادات التظلم، ما يساعد في تجهيز المستندات اللازمة وتصحيح الأخطاء قبل إعادة التقديم.

نصائح لزيادة فرص القبول

لتحسين فرص قبول التظلم، ينصح بمراجعة البيانات الشخصية بدقة، ورفع مستندات واضحة وحديثة، والتأكد من معالجة سبب الرفض المذكور، إلى جانب الإسراع في تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة.

أهمية التظلم

يمثل التظلم فرصة حقيقية لإعادة تقييم الطلبات، خاصة في الحالات التي يكون فيها الرفض ناتجا عن نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات، حيث يقوم الصندوق بإعادة فحص الملف بشكل كامل بعد تقديم التظلم، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.