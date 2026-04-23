رسائل عاجلة من الإسكان.. موعد سداد أقساط “سكن لكل المصريين 7”

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين الذين سبق لهم حجز وحدات سكنية بنظام أسبقية الحجز.

سداد أقساط شقق الاسكان

وأوضح الصندوق أن الرسائل تضمنت تنبيهًا بضرورة توجه المواطنين لسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، من خلال مكاتب البريد المميكنة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة للوحدات التي تم حجزها مسبقًا.

موعد سداد أقساط سكن لكل المصريين 7

وأشار إلى أن سداد الأقساط يبدأ اعتبارًا من الخميس 30 أبريل 2026، ويستمر لمدة شهر كامل دون توقيع أي غرامات، مؤكدًا أن عدد الأقساط يبلغ 12 دفعة ربع سنوية، على أن تنتهي في 30 يناير 2029.

وأكد الصندوق أن الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة يأتي وفقًا لكراسة الشروط المنظمة، ويُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار المواطنين في الاستفادة من الإعلان والحفاظ على أحقية الحصول على الوحدة السكنية.

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة متابعة المواطنين للرسائل الرسمية الصادرة عنه، والالتزام بالإجراءات المطلوبة، لضمان استكمال خطوات التخصيص دون أي معوقات.