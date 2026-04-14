رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع جولته بتفقد مشروعات “سكن لكل المصريين” و“ديارنا”

استكمالًا لجولته الميدانية، تابع الدكتور محمد خلف الله، جولته بتفقد مشروعات الإسكان بالمدينة، والتي شملت مشروع "سكن لكل المصريين" ومشروع “ديارنا”.

وكان يرافقه الدكتور مهندس مصطفي النجدي نائب رئيس الجهاز والمهندس صالح محمد مدير التنفيذ و حسن درويش نائب مدير الأمن الي جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وتابع رئيس الجهاز تفقد مشروع "سكن لكل المصريين" (زون 3 و4)، حيث شدد على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مع ضغط معدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال دهانات الواجهات، إلى جانب التأكيد على رفع كفاءة النظافة العامة بالموقع.

كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الألومنيتال بالواجهات، بما يضمن استكمال جميع عناصر الواجهات بشكل متكامل، والانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة، مع مراعاة التنسيق الكامل بين مختلف البنود التنفيذية بالمشروع.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس الجهاز أعمال مشروع "ديارنا"، حيث أكد على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالموقع والالتزام التام بالبرنامج الزمني المحدد، موجهًا بسرعة بدء الأعمال للشركات المتقاعسة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسناد الأعمال إلى شركات أخرى أكثر جدية حال استمرار التأخير.

كما شدد على أهمية الانتهاء من أعمال الطرق والميادين وربط المشروع بمناطق الإسكان المختلفة، ومنها "سكن مصر" و"سكن لكل المصريين"، إلى جانب سرعة رفع المخلفات والتشوينات وتسوية نواتج الحفر، والانتهاء من أعمال حفر الأساسات وفق البرامج الزمنية المعتمدة.