تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بالمواني يبلغ (7) سفن وتم تداول (7000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(483) شاحنة و(39) سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ـ فى بيان اليوم ـ أن حركة الواردات شملت (3) سفن و (2500) طن بضائع و(259) شاحنة و(30) سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(4500) طن بضائع و(224) شاحنة و(9) سيارات حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة PELAGOS Express بينما غادرت ثلاث سفن وهى POSEIDON EXPRESS، و Pan LiLiوأمل، وشهد ميناء نويبع تداول (1300) طن بضائع و(145) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 808 ركاب بموانيها.