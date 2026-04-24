إجازة عيد العمال 2026.. بأجر كامل لتلك الفئات ومثلي الأجر لهؤلاء

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد إجازة عيد العمال 2026 مع اقتراب حلولها، باعتبارها واحدة من أبرز العطلات الرسمية التي تتيح فرصة للراحة وقضاء وقت أطول مع الأسرة.

موعد إجازة عيد العمال 2026

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية، يوافق عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026

موقف ترحيل إجازة عيد العمال 2026

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، الذي يوافق مناسبة عيد العمال، وذلك في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للعاملين، ومنحهم عطلة متصلة بنهاية الأسبوع.

وأكد القرار أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لكافة الفئات المخاطبة به، بما يتماشى مع القواعد المنظمة للإجازات الرسمية في الدولة، مع استمرار العمل في المرافق الحيوية والخدمات الأساسية وفقاً لاحتياجات كل جهة.

الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2026 بأجر كامل:

العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

العاملون في القطاع الخاص: يستحقون إجازة بأجر كامل وفقاً للمادة 52 من قانون العمل، حيث يصدر وزير العمل قراراً بتحديد موعدها.

حالات التشغيل: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



إجازات شهر مايو 2026



يشهد شهر مايو عددا من الإجازات المهمة، تبدأ بعيد العمال، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع، ثم وقفة عيد الأضحى يوم 26 مايو، تليها إجازة العيد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، ما يوفر فترات راحة متقاربة للمواطنين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تمنح هذه الإجازات فرصا متعددة لتنظيم الوقت والاستفادة من فترات الراحة على مدار العام، بما يعزز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

وتبقى الإجازات الرسمية، وفي مقدمتها إجازة عيد العمال، محطات مهمة تمنح العاملين فرصة لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية وجودة الحياة، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات المواطنين.

وتتضمن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية المهمة، حيث تبدأ بـ25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، يليها 1 مايو عيد العمال، ثم 26 مايو وقفة عرفات، وتليها إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، ثم 17 يونيو رأس السنة الهجرية، و30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو، و23 يوليو عيد ثورة يوليو، و26 أغسطس المولد النبوي الشريف، وتختتم في 6 أكتوبر بعيد القوات المسلحة.