رئيس أركان الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران
بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟
محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات
14 شهرا في قلب الجليد.. دراسة تكشف ما يفعله القطب الجنوبي بعقل الإنسان
المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية
صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان
70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك
نعتذر للركاب.. السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية
دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وزير الحرب الأمريكي: إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد..والكرة في ملعبها
إجازة عيد العمال 2026.. بأجر كامل لتلك الفئات ومثلي الأجر لهؤلاء

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد إجازة عيد العمال 2026 مع اقتراب حلولها، باعتبارها واحدة من أبرز العطلات الرسمية التي تتيح فرصة للراحة وقضاء وقت أطول مع الأسرة.

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية، يوافق عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026

موقف ترحيل إجازة عيد العمال 2026

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، الذي يوافق مناسبة عيد العمال، وذلك في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للعاملين، ومنحهم عطلة متصلة بنهاية الأسبوع.

وأكد القرار أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لكافة الفئات المخاطبة به، بما يتماشى مع القواعد المنظمة للإجازات الرسمية في الدولة، مع استمرار العمل في المرافق الحيوية والخدمات الأساسية وفقاً لاحتياجات كل جهة.

 

الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2026 بأجر كامل:
العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
العاملون في القطاع الخاص: يستحقون إجازة بأجر كامل وفقاً للمادة 52 من قانون العمل، حيث يصدر وزير العمل قراراً بتحديد موعدها.

حالات التشغيل: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 

يشهد شهر مايو عددا من الإجازات المهمة، تبدأ بعيد العمال، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع، ثم وقفة عيد الأضحى يوم 26 مايو، تليها إجازة العيد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، ما يوفر فترات راحة متقاربة للمواطنين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تمنح هذه الإجازات فرصا متعددة لتنظيم الوقت والاستفادة من فترات الراحة على مدار العام، بما يعزز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. 

وتبقى الإجازات الرسمية، وفي مقدمتها إجازة عيد العمال، محطات مهمة تمنح العاملين فرصة لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية وجودة الحياة، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات المواطنين.

وتتضمن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية المهمة، حيث تبدأ بـ25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، يليها 1 مايو عيد العمال، ثم 26 مايو وقفة عرفات، وتليها إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، ثم 17 يونيو رأس السنة الهجرية، و30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو، و23 يوليو عيد ثورة يوليو، و26 أغسطس المولد النبوي الشريف، وتختتم في 6 أكتوبر بعيد القوات المسلحة.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لـ559 مستفيدًا خلال مارس 2026م

الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لـ559 مستفيدًا خلال مارس

أ.د عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء

خطيب الأزهر: سيناء أرض التجلي عادت بسواعد الأبطال.. والجيش المصري جاهز لردع أي تهديد

خطيب المسجد الحرام

أحاطه الله بسياج.. خطيب المسجد الحرام: لا يفسد ولا يروع فيه آمن

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد