بالتوقيت الصيفي.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات

يبحث المواطنين وأصحاب المحلات والمطاعم و المولات، عن مع مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي رسميا في مصر، خاصة بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، وتأثير القرار على مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

وذلك نظرا لارتباط التوقيت الصيفي المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن تأثيره على حركة الأسواق والنشاط التجاري في مختلف المحافظات، لا سيما مع دخول موسم الصيف الذي يشهد زيادة ملحوظة في ساعات النشاط المسائي.

بدء تطبيق التوقيت الصيفي

بدأت الدولة العمل رسميا بنظام التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، وفقا للقانون المنظم، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

وقد انعكس هذا التغيير على اهتمامات المواطنين بمعرفة مواعيد غلق المحلات والمطاعم، باعتبارها من أكثر الجوانب تأثرا بتعديل التوقيت.

هل تغيرت مواعيد الغلق؟

حتى الآن، لم تطرأ أي تعديلات فورية على مواعيد غلق المحلات والمطاعم، حيث تستمر وفق النظام الحالي خلال الفترة الانتقالية، في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب أي ارتباك في حركة البيع والشراء.

مواعيد عمل المحلات والمولات

تم تحديد مواعيد العمل الرسمية للمحال التجارية والمراكز التجارية على النحو التالي:

تعمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، مع مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وإمكانية زيادة ساعات التشغيل خلال الإجازات الرسمية وفقا للقرارات الصادرة.

مواعيد عمل الورش داخل المناطق السكنية

تنظم المنظومة مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية، حيث تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة والضرورية، بهدف تقليل الإزعاج والحفاظ على راحة السكان.

الأنشطة المستثناة

لا تخضع بعض الأنشطة الحيوية لنظام مواعيد الغلق، وتشمل محلات البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات، وأسواق الجملة، حيث تستمر في العمل لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.

وتستمر مواعيد الغلق الحالية ضمن فترة انتقالية تمتد حتى 27 أبريل 2026، على أن يتم بعدها تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي تعديلات مستقبلية، وفقا لما أعلنته الجهات الحكومية.

أهداف تنظيم المواعيد

يهدف تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها ضبط حركة الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات الذروة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة المواطنين، بما يدعم استقرار الأسواق وتحسين كفاءة إدارة الوقت.