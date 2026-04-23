طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

تعد شاورما الفراخ من أشهر الأكلات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل بنفس طعم المحلات.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة تعتمد على تتبيلة قوية ولمسة الفحم التي تمنحها نكهة الشوي الأصلية.

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

المكونات الأساسية:

كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة

علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة بهارات شاورما

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

ملعقتان زيت

الإضافات:

شرائح بصل

فلفل ألوان

طماطم مكعبات

بقدونس مفروم

خطوات التحضير:

ـ في وعاء عميق، تُخلط مكونات التتبيلة جيدًا حتى تتجانس.

ـ تُضاف شرائح الفراخ إلى التتبيلة وتُترك لمدة ساعتين على الأقل أو ليلة كاملة داخل الثلاجة.

ـ تُسخن طاسة غير لاصقة جيدًا، ثم تُضاف الفراخ وتُشوح على نار عالية حتى تتبخر السوائل وتتحمر.

ـ يُضاف البصل والفلفل ويُقلبان، ثم تُضاف الطماطم والبقدونس في النهاية.

ـ لإضافة نكهة الشوي، توضع قطعة فحم مشتعلة داخل الطاسة على قشرة بصل، وتُغطى لمدة 5 دقائق.

ـ تُقدم الشاورما ساخنة داخل خبز سوري مع التومية أو السلطة حسب الرغبة.

سر نجاح شاورما الفراخ

ـ ترك الدجاج في التتبيلة لأطول وقت ممكن.

ـ استخدام نار عالية للحصول على لون وطعم مميز.

ـ إضافة الفحم في النهاية تمنح نكهة الشاورما الأصلية مثل المطاعم.