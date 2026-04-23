قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على 1500 جنيه يتحول إلى جريمة قـ.تل في كرداسة
مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
قمة من العيار الثقيل.. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك بالدوري
صحة المنوفية تضبط مخالفات تهدد سلامة المرضى بالمراكز الطبية الخاصة
تصنيف مثير لمنتخبات مونديال 2026.. أين يقع الفراعنة بين كبار العالم؟
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي الجديد 2026
مجمع إعلام قنا يناقش آليات التعامل مع الحيوانات الضالة
لا يستغل تعثر المنافسين.. فتحي سند يقلل من فرص الأهلي في الدوري
قمة مشتعلة على صدارة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز
العفاسي يعلق على جدل أغنية «تبت يدين إيران»: ركزوا على كلمة وتجاهلوا قضايا أكبر
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
آية التيجي

تعد شاورما الفراخ من أشهر الأكلات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل بنفس طعم المحلات. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة تعتمد على تتبيلة قوية ولمسة الفحم التي تمنحها نكهة الشوي الأصلية.

المكونات الأساسية:
كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة
علبة زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
عصير ليمونة
ملعقة كبيرة بهارات شاورما
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود
ملعقتان زيت
الإضافات:
شرائح بصل
فلفل ألوان
طماطم مكعبات
بقدونس مفروم

خطوات التحضير:
ـ في وعاء عميق، تُخلط مكونات التتبيلة جيدًا حتى تتجانس.
ـ تُضاف شرائح الفراخ إلى التتبيلة وتُترك لمدة ساعتين على الأقل أو ليلة كاملة داخل الثلاجة.
ـ تُسخن طاسة غير لاصقة جيدًا، ثم تُضاف الفراخ وتُشوح على نار عالية حتى تتبخر السوائل وتتحمر.

ـ يُضاف البصل والفلفل ويُقلبان، ثم تُضاف الطماطم والبقدونس في النهاية.
ـ لإضافة نكهة الشوي، توضع قطعة فحم مشتعلة داخل الطاسة على قشرة بصل، وتُغطى لمدة 5 دقائق.
ـ تُقدم الشاورما ساخنة داخل خبز سوري مع التومية أو السلطة حسب الرغبة.

سر نجاح شاورما الفراخ

ـ ترك الدجاج في التتبيلة لأطول وقت ممكن.
ـ استخدام نار عالية للحصول على لون وطعم مميز.
ـ إضافة الفحم في النهاية تمنح نكهة الشاورما الأصلية مثل المطاعم.

