في موسمه .. طريقة عمل خرشوف بالبطاطس

خرشوف بالبطاطس من الأكلات الغير تقليديه التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك يتمتع بمذاق لذيذ و شهي و يمكنك تطبيقه في المنزل.

قدم الشيف عماد الخشت على قناة سي بي سي سفرة، طريقةعمل خرشوف بالبطاطس بمذاق جديد و مختلف.

مقادير خرشوف بالبطاطس

● 4 خرشوف كبير

● 1 كوب بطاطس مكعبات

● 1 كوب جزر مكعبات

للسلق:

● ماء

● عصير ليمون

الصوص:

● 2 ملعقة زبدة

● 2 ملعقة دقيق

● 2 كوب لبن

● 1 كوب كريمة

● 2 كوب جبن شيدر

● 1 كوب موتزاريلا مبشورة

● ملح

● فلفل أبيض



طريقة تحضير خرشوف بالبطاطس



يسلق الخرشوف مع البطاطس والجزر في ماء مغلي مع عصير ليمون

يحمر الدقيق في الزبدة

ثم يضاف اللبن والكريمة والملح والفلفل مع استمرار التحريك

تضاف الموتزاريلا والشيدر ويحركوا حتى تمام الذوبان

يضاف الخضار المسلوق

وتقدم ساخنة