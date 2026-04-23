بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بقوة 3 ريختر .. هزة أرضية خفيفة تضرب ولاية المدية بالجزائر
كلمة السر مع سيد عبدالحفيظ.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز
مدى الحياة .. بريطانيا تمنع مواليد 2008 من التدخين نهائيا
حكم الإنابة في رمي الجمرات للعاجز وكيفية أدائها.. الإفتاء توضح
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
مندوب روسيا بمجلس الأمن يهاجم اسرائيل ويحذر من ممارساتها في سوريا
ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة .

 المكونات

نصف كيلو كنافة

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

للحشوة (اختياري):

قشطة أو مهلبية

أو مكسرات مجروشة (فستق – بندق – جوز)

 

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

رشة فانيليا

 طريقة التحضير لعمل اصابع الكنافة المقرمشة..

 

1 تحضير الشربات

في حلة نضع السكر والماء على النار حتى يغلي.

نضيف عصرة الليمون ونتركه يغلي 5 دقائق ثم نضيف الفانيليا ونتركه يبرد.

2 تجهيز الكنافة

نفتت الكنافة جيدًا باليد.

نضيف السمن المذاب والسكر البودرة ونقلب حتى تتشرب الكنافة السمن جيدًا.

3 تشكيل أصابع الكنافة

نأخذ كمية صغيرة من الكنافة ونفردها بالطول.

نضع القليل من الحشوة في المنتصف ثم نلفها على شكل أصابع.

نرصها في صينية مدهونة سمن.

4 الخبز

ندخلها فرن ساخن على 180 درجة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

5 التقديم

بعد خروجها مباشرة نسقيها بالشربات البارد.

نرش عليها فستق مجروش أو جوز هند وتقدم ساخنة أو دافئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

محمود وفا

أول ظهور تحكيمي لمحمود وفا في الدوري المصري بعد أزمة مباراة الأهلي

الزمالك وبيراميدز

تعرف على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ترشيحاتنا

المتهم

وقع حجارة على الطريق .. القبض على سائق سيارة نقل بسوهاج

مستريح السيارات

تأجيل محاكمة زوجة أمير الهلالي مستريح السيارات

المتهمة

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

الكنتالوب.. فوائد وأضرار لجسمك لا تعلمها عنه

الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه
الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه
الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

مرسيدس-بنز⁠ تراهن على “سي كلاس” الكهربائية 2027 لاستعادة التوازن

سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد