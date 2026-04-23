قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة .

المكونات

نصف كيلو كنافة

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

للحشوة (اختياري):

قشطة أو مهلبية

أو مكسرات مجروشة (فستق – بندق – جوز)

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

رشة فانيليا

طريقة التحضير لعمل اصابع الكنافة المقرمشة..

1 تحضير الشربات

في حلة نضع السكر والماء على النار حتى يغلي.

نضيف عصرة الليمون ونتركه يغلي 5 دقائق ثم نضيف الفانيليا ونتركه يبرد.

2 تجهيز الكنافة

نفتت الكنافة جيدًا باليد.

نضيف السمن المذاب والسكر البودرة ونقلب حتى تتشرب الكنافة السمن جيدًا.

3 تشكيل أصابع الكنافة

نأخذ كمية صغيرة من الكنافة ونفردها بالطول.

نضع القليل من الحشوة في المنتصف ثم نلفها على شكل أصابع.

نرصها في صينية مدهونة سمن.

4 الخبز

ندخلها فرن ساخن على 180 درجة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

5 التقديم

بعد خروجها مباشرة نسقيها بالشربات البارد.

نرش عليها فستق مجروش أو جوز هند وتقدم ساخنة أو دافئة