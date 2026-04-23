قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة .
المكونات
نصف كيلو كنافة
½ كوب سمن أو زبدة مذابة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
للحشوة (اختياري):
قشطة أو مهلبية
أو مكسرات مجروشة (فستق – بندق – جوز)
للشربات (القطر):
2 كوب سكر
1 كوب ماء
عصرة ليمون
رشة فانيليا
طريقة التحضير لعمل اصابع الكنافة المقرمشة..
1 تحضير الشربات
في حلة نضع السكر والماء على النار حتى يغلي.
نضيف عصرة الليمون ونتركه يغلي 5 دقائق ثم نضيف الفانيليا ونتركه يبرد.
2 تجهيز الكنافة
نفتت الكنافة جيدًا باليد.
نضيف السمن المذاب والسكر البودرة ونقلب حتى تتشرب الكنافة السمن جيدًا.
3 تشكيل أصابع الكنافة
نأخذ كمية صغيرة من الكنافة ونفردها بالطول.
نضع القليل من الحشوة في المنتصف ثم نلفها على شكل أصابع.
نرصها في صينية مدهونة سمن.
4 الخبز
ندخلها فرن ساخن على 180 درجة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
5 التقديم
بعد خروجها مباشرة نسقيها بالشربات البارد.
نرش عليها فستق مجروش أو جوز هند وتقدم ساخنة أو دافئة