الكنتالوب.. فوائد وأضرار لجسمك لا تعلمها عنه

الكنتالوب او الشمام هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية وله فوائد صحية متعددة، لكن يجب استهلاكه بحذر في بعض الحالات نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد الكنتالوب:

1-غني بالفيتامينات والمعادن:يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد في إنتاج الكولاجين.

2-مصدر ممتاز لـ فيتامين A (من البيتا كاروتين) المهم لصحة البصر والجلد.يحتوي على البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب ويحافظ على ضغط الدم.ترطيب الجسم

يتكون الكنتالوب من حوالي 90% ماء، مما يجعله مثاليًا للترطيب خاصة في الطقس الحار.

3-مضاد للأكسدة:يحتوي على مضادات أكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

4-دعم صحة الجهاز الهضمي:يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك.

5-مناسب للحميات الغذائية:قليل السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن.

أضرار الكنتالوب:

الحساسية:بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الكنتالوب، مما يسبب أعراضًا مثل الحكة أو الطفح الجلدي.

الإفراط في الاستهلاك:تناول كميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال بسبب محتواه العالي من الماء والألياف.

التلوث البكتيري:قشرة الكنتالوب قد تحمل بكتيريا مثل السالمونيلا أو الليستيريا إذا لم تُغسل جيدًا قبل التقطيع.

محتوى السكر:على الرغم من أنه طبيعي، إلا أن الكنتالوب يحتوي على سكريات قد تؤثر على مرضى السكري إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

نصائح عند تناول الكنتالوب:اغسل القشرة جيدًا قبل التقطيع لتجنب التلوث،استهلكه باعتدال إذا كنت تعاني من مشاكل في سكر الدم.قم بتخزينه في الثلاجة للحفاظ على نضارته.