الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

ريهام قدري

يعد الكنتالوب من الفواكه الصيفية المنعشة التي يقبل عليها الكثيرون، ليس فقط لطعمه الحلو الخفيف، ولكن لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تنعكس بشكل مباشر على صحة الجسم.

 

ترطيب طبيعي للجسم

يساهم الكنتالوب في ترطيب الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على الوقاية من الجفاف خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

 

 

تقوية المناعة

يحتوي الكنتالوب على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة ويعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

 

 

 دعم صحة العين

وجود فيتامين A ومضادات الأكسدة يجعله مهمًا للحفاظ على صحة العين، وتقليل خطر ضعف الإبصار مع التقدم في العمر.

 

 

 حماية القلب وتنظيم الضغط

يساعد البوتاسيوم الموجود في الكنتالوب على تنظيم ضغط الدم، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

 

 تحسين الهضم

الألياف الطبيعية الموجودة فيه تساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل مشكلات الإمساك.

 

يتميز الكنتالوب بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله مناسبًا لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، مع منح إحساس بالشبع.

 

ينصح بتناوله باعتدال، خاصة لمرضى السكري، نظرًا لاحتوائه على سكريات طبيعية قد تؤثر على مستوى السكر في الدم عند الإفراط.

ويظل الكنتالوب خيارًا صحيًا ومنعشًا، يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية في آن واحد.

الكنتالوب كانتلوب فوائد الكانتلوب

