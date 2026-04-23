ارتفع بحذر.. الذهب يصعد 10 جنيهات في محلات الصاغة بعد ساعتين من التعامل

كسر الذهب حالة تكرار التراجع منذ قرابة الأسبوعية الماضيين؛ ليصعد بصورة طفيفة بعد ساعتين على الأقل من بدء تداولات مساء اليوم الخميس 23-4-2026 داخل محلات الصاغة.

صعود حذر

وتصاعد سعر جرام الذهب بوتيرة بطيئة وحذرة وسط ترقب من قبل المتابعون للمشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي والاقليمي.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب قبل قليل بقيمة 10 جنيهات داخل السوق المحلي وعلي مستوي الاعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل اخر تحديث لسعر الذهب 7آلاف جنيه في المتوسط

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيهًأ للبيع

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7333 جنيهًا للشراء و 7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6 آلاف جنيه للشراء و 5957 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4718 دولار للشراء و 4717 دولار للبيع