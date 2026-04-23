أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس 23 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

وجاء ذلك وفق تقرير عرضه برنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المحلية اليوم المستويات التالية:

عيار 24: سجل نحو 7994 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل نحو 6995 جنيهًا للجرام

عيار 18: سجل نحو 5995 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 55960 جنيهًا

أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية أيضًا استقرارًا نسبيًا، وجاءت على النحو التالي:

سبيكة 100 جرام: 808,643 جنيهًا

سبيكة 50 جرام: 416,135.50 جنيهًا

سبيكة 31.1 جرام: 250,193.58 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 80,934.30 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 40,710.70 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 20,303.58 جنيهًا

عوامل تسعير الذهب في السوق

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الصعود والهبوط، من أبرزها:

1- السعر العالمي للأوقية

يُعد السعر العالمي للذهب في البورصات الدولية العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، حيث ينعكس أي ارتفاع أو انخفاض عالمي مباشرة على السوق المصرية.

2- سعر صرف الدولار

يلعب سعر الدولار أمام الجنيه المصري دورًا مباشرًا في تسعير الذهب، نظرًا لاعتماد السوق المحلية على الاستيراد والتسعير المرتبط بالعملة الأمريكية.

3- حجم العرض والطلب

يزداد الطلب على الذهب في فترات المناسبات والأعياد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي انخفاض الطلب إلى استقرار أو تراجع نسبي.

4- التوترات الاقتصادية العالمية

الأزمات الاقتصادية والسياسية عالميًا تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يرفع من قيمته في الأسواق.

5- المصنعية والضرائب

تختلف الأسعار النهائية للمستهلك حسب قيمة المصنعية والدمغة والضرائب المضافة على المشغولات الذهبية.

يشير خبراء السوق إلى أن الذهب ما زال يحافظ على جاذبيته كأداة ادخارية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.