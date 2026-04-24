موعد الكسوف الكلي للشمس

محمد غالي

تستعد مصر لاستقبال ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في الكسوف الكلي للشمس، والمقرر حدوثه في 2 أغسطس 2027، والتي ستمتد رؤيتها عبر عدد من دول العالم، وسط توقعات بأن تكون من أبرز الأحداث الفلكية على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث، حيث تمت مناقشة آليات التنسيق المبكر مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والمنشآت الفندقية، إلى جانب الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية، وتوفير تجربة آمنة ومنظمة للسائحين الراغبين في متابعة الظاهرة.

وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها من بين أفضل الدول لمشاهدة هذا الكسوف، إذ يتوقع أن تصل مدة المشاهدة إلى نحو 6 دقائق، وهو ما يعزز من فرص الترويج السياحي، ويضع مصر ضمن أبرز الوجهات العالمية لمتابعة هذه الظاهرة الفريدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الوزارة بتطوير منتج السياحة النيلية، ضمن خطة شاملة لتنويع الأنماط السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميا. 

وأوضح أن تحديث مسارات الرحلات النيلية يسهم في تحقيق توازن في حركة الزيارات داخل المواقع الأثرية، بما يدعم استدامة النشاط السياحي، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع شركاء القطاع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والغرف السياحية والجهات ذات الصلة، لدراسة آليات تنفيذ البرامج المقترحة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة السياحية.

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟


يعد الكسوف الكلي للشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة تقريبا، بحيث يقع القمر بين الأرض والشمس في طور المحاق (بداية الشهر القمري)، فيحجب ضوء الشمس كليا أو جزئيا عن بعض مناطق الأرض، ويظهر قرص القمر مظلما وهو يعبر أمام قرص الشمس المضيء.

ورغم حدوث اصطفاف القمر بين الأرض والشمس مع بداية كل شهر قمري، فإن الكسوف لا يقع في كل مرة، وذلك بسبب الطبيعة الإهليلجية لمدار القمر حول الأرض، إضافة إلى ميل مداره بنحو 5 درجات عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، وهو ما يمنع تحقق الاصطفاف الكامل في معظم الأحيان، وبالتالي لا يصل ظل القمر إلى سطح الأرض إلا في حالات محددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الطلاب

ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

الحج

يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

أسعار الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. أفضل 100 دعوة مستجابة لانشراح الصدر وزيادة الرزق

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف

تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «الأرض المباركة»

بالصور

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

المقابر
المقابر
المقابر

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد