موعد الكسوف الكلي للشمس

تستعد مصر لاستقبال ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في الكسوف الكلي للشمس، والمقرر حدوثه في 2 أغسطس 2027، والتي ستمتد رؤيتها عبر عدد من دول العالم، وسط توقعات بأن تكون من أبرز الأحداث الفلكية على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.

الكسوف الكلي للشمس

وفي هذا السياق، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث، حيث تمت مناقشة آليات التنسيق المبكر مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والمنشآت الفندقية، إلى جانب الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية، وتوفير تجربة آمنة ومنظمة للسائحين الراغبين في متابعة الظاهرة.

وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها من بين أفضل الدول لمشاهدة هذا الكسوف، إذ يتوقع أن تصل مدة المشاهدة إلى نحو 6 دقائق، وهو ما يعزز من فرص الترويج السياحي، ويضع مصر ضمن أبرز الوجهات العالمية لمتابعة هذه الظاهرة الفريدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الوزارة بتطوير منتج السياحة النيلية، ضمن خطة شاملة لتنويع الأنماط السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميا.

وأوضح أن تحديث مسارات الرحلات النيلية يسهم في تحقيق توازن في حركة الزيارات داخل المواقع الأثرية، بما يدعم استدامة النشاط السياحي، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع شركاء القطاع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والغرف السياحية والجهات ذات الصلة، لدراسة آليات تنفيذ البرامج المقترحة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة السياحية.

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟



يعد الكسوف الكلي للشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة تقريبا، بحيث يقع القمر بين الأرض والشمس في طور المحاق (بداية الشهر القمري)، فيحجب ضوء الشمس كليا أو جزئيا عن بعض مناطق الأرض، ويظهر قرص القمر مظلما وهو يعبر أمام قرص الشمس المضيء.

ورغم حدوث اصطفاف القمر بين الأرض والشمس مع بداية كل شهر قمري، فإن الكسوف لا يقع في كل مرة، وذلك بسبب الطبيعة الإهليلجية لمدار القمر حول الأرض، إضافة إلى ميل مداره بنحو 5 درجات عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، وهو ما يمنع تحقق الاصطفاف الكامل في معظم الأحيان، وبالتالي لا يصل ظل القمر إلى سطح الأرض إلا في حالات محددة.