اقتصاد

مستثمري مرسى علم: كسوف الشمس الكلي فرصة لوضع مصر على خريطة السياحة الفلكية

ولاء عبد الكريم

 
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن العالم يترقب واحدة من أهم الظواهر الفلكية خلال القرن الحالي، والمتمثلة في كسوف الشمس الكلي الذي ستشهده مصر يوم 2 أغسطس 2027، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد من أبرز الظواهر الفلكية التي ينتظرها هواة الفلك ومحبو هذا النوع من السياحة حول العالم.
 

وأوضح أن الكسوف الكلي سيُشاهد بوضوح في مدينة الأقصر، حيث من المتوقع أن يستمر لمدة 6 دقائق و23 ثانية، ليكون الأطول على سطح الأرض منذ عام 1991 وحتى عام 2114، لافتًا إلى أن توقيت حدوثه سيكون في الساعة 1:02 ظهرًا بتوقيت مصر، ما يجعله حدثًا فلكيًا استثنائيًا يجذب الأنظار العالمية.


وأشار عبد اللطيف إلى أن الكسوفات الشمسية الكلية تُعد من الظواهر النادرة والمثيرة للاهتمام، ومشاهدتها تمثل تجربة فريدة لعشاق الفلك، كما أنها تعد عنصر جذب سياحي مهم، إذ من المتوقع أن يتوافد إلى مصر آلاف السياح من مختلف دول العالم لمتابعة هذا الحدث الفريد، خاصة مع توقعات بارتفاع نسب الإشغال الفندقي في الأقصر خلال هذه الفترة، ووجود حجوزات مبكرة منذ نحو عام.


ودعا إلى استثمار هذا الحدث العالمي من خلال إعداد برامج سياحية متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية، مثل تنظيم رحلات تجمع بين زيارة الأقصر وعدد من المدن السياحية مثل شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة والساحل الشمالي، بما يعزز من فرص جذب أعداد كبيرة من السائحين خلال هذه الفترة.


كما اقترح إعداد برامج سياحية تشمل زيارة الأقصر وأسوان، والتعرف على معالمهما الأثرية والسياحية مثل طريق الكباش وجزيرة النباتات والمعابد والمقابر الفرعونية، بما يتيح للسائحين تجربة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والنيلية.


وأكد أهمية إطلاق حملات ترويجية وتسويقية دولية لهذا الحدث الفلكي الفريد، تستهدف الأسواق السياحية المختلفة، مع الترويج لبرامج سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الثقافية والنيلية والشاطئية، بما يعزز من مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا.


وأشاد عبد اللطيف بالجهود المبذولة للترويج لهذا الحدث وتسليط الضوء على عراقة مدينة الأقصر ومعالمها الحضارية والتراثية، مشيرًا إلى ما تم عرضه حول هذا الحدث خلال المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025)، والذي شهد تقديم عرض تفصيلي عن الكسوف المرتقب في مصر، في ظل تزايد الحجوزات المبكرة لمتابعته.


كما دعا إلى استثمار الحدث في تنشيط الحرف التراثية واليدوية من خلال إنتاج تذكارات ومنتجات مرتبطة بهذه الظاهرة الفلكية وطرحها في البازارات السياحية، بما يسهم في دعم الصناعات التراثية والترويج للحدث في الوقت نفسه.


وأشار إلى أهمية الترويج لهذا الحدث من خلال المشاركة في البورصات السياحية الدولية المقبلة، مثل بورصات برلين في ألمانيا وريمني في إيطاليا و«فيتور» في إسبانيا وغيرها، بما يعزز الترويج للمقصد السياحي المصري ويزيد من معدلات الطلب على زيارة مصر خلال هذه الفترة.


وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين، من خلال زيادة الرحلات الجوية من الأسواق المستهدفة، إلى جانب دراسة إنشاء مخيمات سياحية في بعض المواقع المميزة بالأقصر مثل جزيرة الموز، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للشقق الفندقية، بما يواكب الطلب المتوقع من السياح الراغبين في مشاهدة هذا الحدث الفلكي الفريد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

لبنان في دائرة النار.. لماذا تصعد إسرائيل عسكريًا؟

صورة أرشيفية

باحث سياسي: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد قد تؤثر على محادثات لبنان وإسرائيل

صورة أرشيفية

ترجيحات بمفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان..تفاصيل

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد