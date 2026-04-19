رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسالة نارية من «جاليليو» لجماهير الزمالك: «مش وقت فلسفة.. وقت دعم وبس»

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد محمد عبدالجليل «جاليليو» أن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ليست بطولة صغيرة كما يردد البعض، بل تسهم في زيادة رصيد الأندية وتعزيز مكانتها.
وقال محمد عبدالجليل، عبر برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «حديثي اليوم عن ملك الاستثناءات، عن الفريق الذي يسير والناس من خلفه، وعن دخلة جماهير نادي الزمالك التاريخية أمس».
وأضاف: «عندما تنظر إلى كتاب، لا تحكم عليه من عنوانه. نعم، لم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا نفعل ما هو فوق الطبيعي.. انظر إلى المشهد كاملًا، لا إلى الصفحة الأولى فقط».
وتابع: «الآن ليس وقت الفلسفة الكروية أو الجدل، بل وقت الدعم فقط.. نحن اقتربنا، وخطوة واحدة تفصلنا، ونتيجة الذهاب هي التي صنعت التأهل».
وأكمل: «في البداية لم يكن لدى الزمالك ما يخسره، لكن الآن نحن في النهائي.. دعونا نفرح، وما هو قادم أفضل».
وأضاف: «أنت الآن على بُعد خطوة من رقم قياسي، بالتأهل إلى النهائي الثالث، مع ضمان مليون دولار على الأقل، بخلاف عوائد أخرى، منها 4 ملايين دولار حال التتويج، و500 ألف دولار في السوبر الإفريقي».


وأشار إلى أن تصنيف الفريق تحسّن ليصل إلى المركز الخامس، متجاوزًا نادي بيراميدز، ما يعزز فرص مشاركته في بطولات كبرى مستقبلًا.
واستكمل: «ما زلت عند رأيي، الزمالك متمسك بأمله في الدوري.. كل شيء أو لا شيء، وهذه قناعتي الشخصية».
وأوضح: «وصلنا إلى اللحظة الأخيرة ونحن قلقون، لكننا بلغنا النهائي.. افرح، حتى لو شعرت بالضيق، فأنت غني بهذا الإنجاز، وركز فيما هو قادم».
وقال: «جمهور الزمالك لم يعد يكتفي بملء المدرجات، بل يصنع ملحمة حقيقية من خلال الدخلات المميزة».
واختتم حديثه: «الكونفدرالية ليست بطولة صغيرة كما يحاول البعض تصويرها، بل بطولة تضيف إلى رصيدك، وتقوّي اسمك، وتبني تاريخك».

