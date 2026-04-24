كيفية التقديم لوظائف المتحف المصري الكبير

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الحكومية الجديدة داخل المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن مسابقة رسمية تستهدف دعم الكوادر التشغيلية وتعزيز الكفاءة الإدارية والخدمية بالمتحف.

الوظائف الخالية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأوضح الجهاز، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أن المسابقة تتضمن تعيين 25 سائقا بنظام الاستعانة للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار، في إطار دعم منظومة التشغيل بالمشروع القومي.

موعد التقديم وآلياته



من المقرر أن يبدأ التقديم اعتبارا من الخميس 23 أبريل 2026 ولمدة 15 يوما، من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية، بما يضمن سهولة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وأكد الجهاز أن التقديم متاح حصريا عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويضمن دقة وحيادية إجراءات الاختيار.

وأشار إلى أن جميع الشروط والمعايير الخاصة بالوظائف معلنة بشكل تفصيلي، وتشمل المؤهلات المطلوبة والضوابط المنظمة، مع الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني في فرز الطلبات دون تدخل بشري مباشر.

المستندات المطلوبة للتقديم

كما أوضح أن المستندات المطلوبة لن يتم رفعها خلال مرحلة التقديم الإلكتروني، على أن تقدم لاحقا عند استدعاء المتقدمين لإجراء الاختبارات، مع إخطار المقبولين بمواعيدها عبر بوابة الوظائف الحكومية أو الصفحات الرسمية للجهاز.

ودعا الجهاز الراغبين في التقدم إلى متابعة الإعلانات الرسمية بشكل دوري، للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات تتعلق بالمسابقة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التابعة له.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التشغيل داخل المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية في مصر والمنطقة، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية.

وتتنوع الوظائف المطروحة بين تخصصات فنية وإدارية وخدمية، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 11,000 جنيه، مع التزام الجهات المشغلة بتوفير كافة الحقوق التأمينية للعاملين.

تفاصيل فرص العمل المتاحة

تشمل قائمة الوظائف عددا واسعا من التخصصات، من بينها: مضيف، طباخ أول، رئيس قسم مطبخ، فني حدائق، عامل نظافة، شيف متخصص، مشرف أدوار، فني تبريد وتكييف، كهربائي، سباك، سائق، كاشير، موظف استقبال، فرد أمن، وعامل تجهيز وتحضير، بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف الإشرافية والإدارية.

وتتوزع هذه الفرص على عدد من المناطق الحيوية في شرم الشيخ، مثل المنتزه، خليج نعمة، خليج نبق، هضبة أم السيد، ورأس نصراني، بما يمنح المتقدمين مرونة في اختيار موقع العمل وفقا لمحل إقامتهم وطبيعة الوظيفة.

شروط التقديم

تختلف متطلبات التقديم من وظيفة لأخرى، إلا أنها تتضمن بشكل عام الحصول على مؤهل عال أو متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و45 عاما، وفقا لطبيعة كل وظيفة.

كما يشترط في بعض التخصصات توافر خبرة سابقة أو مهارات فنية محددة، خاصة في المجالات المهنية والفندقية.

مزايا الوظائف

توفر هذه الفرص حزمة من المزايا، في مقدمتها رواتب تنافسية، وتأمينات اجتماعية، فضلا عن فرص للترقي الوظيفي واكتساب الخبرات، خاصة في قطاعي السياحة والضيافة.

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقدم التواصل مباشرة عبر أرقام الهواتف المعلنة لكل منشأة، أو متابعة نشرات التوظيف الدورية الصادرة عن وزارة العمل للاطلاع على أحدث الفرص المتاحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وداعما رئيسيا لخطط التنمية المستدامة.