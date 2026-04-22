الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
100 فرصة.. وظائف وزارة العمل الجديدة في فنادق شرم الشيخ

خالد يوسف

تتوفر وظائف وزارة العمل للشباب بشكل دوري من خلال نشرات التوظيف الأسبوعية ونصف الشهرية التي تقدمها الوزارة، وآخرها 6732 فرصة عمل جديدة في 69 شركة خاصة موزعة على 9 محافظات على مستوى الجمهورية ليكون التقديم متاحا طوال شهر أبريل 2026 الجاري. 

يبحث قطاع عريض من الشباب عن وظائف وزارة العمل، وبالفعل أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 6732 فرصة عمل وفرتها 69 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 9 محافظات على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر أبريل 2026.

وتشمل النشرة التوظيفية عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم، وتغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، السويس، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، وكفر الشيخ.

تتضمن وظائف وزارة العمل الجديدة فرصًا في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة الوظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العامل وكرامته.

 وتتمثل وظائف وزارة العمل في تخصصات متنوعة تشمل: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى، ونرصد أبرز الوظائف المقدمة من وزارة العمل كالتالي:

وظائف عمال

ـ 1500 حداد.

ـ 200 حجار.

ـ 100 مسعد حجار.

ـ 500 نجار.

ـ 200 شدات معدنية.

ـ 100 مساعد نجار.

ـ 6 فني مطبعة.

ـ 15 عامل جودة إناث.

ـ 9 عمال إنتاج.

ـ 6 عامل خياطة.

ـ 2 عمال نظافة.

ـ مشرف إنتاج.

ـ 10 عامل تريكو.

ـ 10 عامل صباغة.

ـ 2 عامل خدمات.

ـ 12 مشرف مخازن.

ـ 2 سائق.

ـ 2 مساعد لوجيستي.

ـ 100 عامل دهان.

ـ 100 عامل كهرباء.

ـ 50 سروجي.

ـ 100 لحام.

ـ 5 عامل أمن صناعي.

ـ 4 عامل إنتاج وتقطيع.

ـ 2 سائق كلارك.

ـ 4 عامل سنجر إناث.

ـ 2 عامل أوفر إناث.

ـ 3 عامل أورلية إناث.

ـ 30 عامل مكن.

ـ 30 عامل مزرعة.

وظائف فندقية

ـ 30 ويتر.

ـ 30 كابتن.

ـ 30 شيفات.

ـ 30 استيوارد.

ـ 30 ويتر من الجنسين.

ـ 30 شيف ذكور.

ـ 30 كابتن من الجنسين.

ـ 5 طباخ.

وظائف أفراد أمن

ـ 450 فرد أمن.

ـ 45 مشرف أمن.

ـ 50 مراقب أمن في منتجع العين السخنة.

وظائف فنيين

ـ 20 فني ميكانيكا.

ـ 20 فني كهرباء.

وظائف مهندسين

ـ 20 مهندسا زراعيا.

ـ 20 مهندس دواجن.

ـ 6 مهندسي مواقع.

ـ 6 مهندسي كهرباء.

ـ 10 مهندسي تسمين.

وظائف في شرم الشيخ

ومن ضمن وظائف وزارة العمل الصادرة اليوم، تتوفر فرص عمل مختلفة بفنادق شرم الشيخ يبدأ الراتب فيها من 7000 ويصل إلى 11000 جنيها حسب الوظيفة وطبيعتها والمؤهل المطلوب لها كالتالي:

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

التقديم على وظائف وزارة العمل، متاح طوال شهر أبريل 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

قرار جديد من الرقابة المالية لتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين.. تفاصيل

صناعة الأخشاب: مرونة مواعيد النقل ضرورة لدعم سلاسل الإمداد وتخفيف أعباء الصناعة

المالية:90.5 مليار جنيه مخصصات الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية..ومستعدون للأزمات الراهنة

بيحرق الدهون و يدمر الكلى..ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

