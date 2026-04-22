الإدارة حسمت الأمر .. ما موعد حل أزمة إيقاف القيد في الزمالك؟
بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد
11 التزامًا قانونيًا لمُواجهة الغش ومنع تضليل الأسعار في الأسواق.. وفقًا للقانون
مقر خاتم الأنبياء: جاهزون وأيدينا على الزناد وسنضرب أمريكا والكيان الصهيوني بقوة
وظائف خالية برواتب 11 ألف جنيه في تلك القطاعات
ناقد رياضي: مباراة بيراميدز «عنق الزجاجة» للزمالك في الدوري والفوز بها يقرّب الأبيض من اللقب
مُطاردة عبر البحار .. توسّع العمليات البحرية الأمريكية ضد إيران خارج الشرق الأوسط
«برايتون» يُسقط «تشيلسي» بثلاثية ويُشعل صراع المراكز الأوروبية في البريميرليج
حـ.ريق هائل في مصنع موبيليا بدمياط .. والحماية المدنية تعمل على إخماد النيران
إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه
«البمب والصواريخ» أبرزها| السجن المؤبد والإعدام لمُروّجي المفرقعات حال ارتباطها بجرائم إرهابية .. بالقانون
وظائف خالية برواتب 11 ألف جنيه في تلك القطاعات

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، وتواصل وزارة العمل تلقي طلبات التقديم على فرص العمل المعلنة، والتي تضمنت هذه المرة إتاحة فرص متنوعة داخل 19 منشأة سياحية وفندقية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في إطار دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة بمختلف التخصصات.

فرص العمل الخالية

وتتنوع الوظائف المطروحة بين التخصصات الفنية والإدارية والخدمية، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 11000 جنيه، مع التزام المنشآت بتوفير كافة الحقوق التأمينية للمتقدمين.

تفاصيل فرص العمل المتاحة

تشمل الفرص مجموعة كبيرة من الوظائف، من بينها: مضيف، طباخ أول، رئيس قسم مطبخ، فني حدائق، عامل نظافة، شيف متخصص، مشرف أدوار، فني تبريد وتكييف، كهربائي، سباك، سائق، كاشير، موظف استقبال، فرد أمن، عامل تجهيز وتحضير، إلى جانب وظائف إشرافية وإدارية أخرى.

وتتوزع هذه الوظائف على عدد من المناطق الحيوية بشرم الشيخ، مثل المنتزة، خليج نعمة، خليج نبق، هضبة أم السيد، ورأس نصراني، بما يوفر خيارات متعددة للمتقدمين وفقا لمحل الإقامة وطبيعة العمل.

شروط التقديم

تختلف شروط التقديم بحسب كل وظيفة، إلا أنها تتراوح بشكل عام بين الحصول على مؤهل عال أو متوسط، وأن يتراوح سن المتقدم بين 20 و45 عاما، وفقا لطبيعة كل وظيفة.

كما تشترط بعض الوظائف توافر خبرة سابقة أو مهارات فنية محددة، خاصة في التخصصات المهنية والفندقية.

مزايا الوظائف

تتضمن فرص العمل عددا من المزايا، أبرزها رواتب تنافسية، وتأمينات اجتماعية، إلى جانب فرص للترقي واكتساب الخبرات في قطاع السياحة والفنادق.

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقديم التواصل مباشرة مع أرقام الهواتف المعلنة لكل منشأة، أو متابعة نشرة التوظيف الدورية الصادرة عن وزارة العمل للاطلاع على أحدث الفرص المتاحة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعكس هذه الفرص المتنوعة حرص الدولة على دعم الشباب وتوفير بيئة عمل مناسبة داخل أحد أهم القطاعات الحيوية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار المهني. 
كما تمثل هذه الوظائف خطوة مهمة نحو اكتساب الخبرات وتطوير المهارات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

بالصور

خلل مفاجئ في انستجرام يحول الصور إلى أبيض وأسود.. وميتا توضح التفاصيل

إنستجرام
إنستجرام
إنستجرام

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد