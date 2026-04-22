وظائف خالية برواتب 11 ألف جنيه في تلك القطاعات

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، وتواصل وزارة العمل تلقي طلبات التقديم على فرص العمل المعلنة، والتي تضمنت هذه المرة إتاحة فرص متنوعة داخل 19 منشأة سياحية وفندقية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في إطار دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة بمختلف التخصصات.

فرص العمل الخالية

وتتنوع الوظائف المطروحة بين التخصصات الفنية والإدارية والخدمية، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 11000 جنيه، مع التزام المنشآت بتوفير كافة الحقوق التأمينية للمتقدمين.

تفاصيل فرص العمل المتاحة

تشمل الفرص مجموعة كبيرة من الوظائف، من بينها: مضيف، طباخ أول، رئيس قسم مطبخ، فني حدائق، عامل نظافة، شيف متخصص، مشرف أدوار، فني تبريد وتكييف، كهربائي، سباك، سائق، كاشير، موظف استقبال، فرد أمن، عامل تجهيز وتحضير، إلى جانب وظائف إشرافية وإدارية أخرى.

وتتوزع هذه الوظائف على عدد من المناطق الحيوية بشرم الشيخ، مثل المنتزة، خليج نعمة، خليج نبق، هضبة أم السيد، ورأس نصراني، بما يوفر خيارات متعددة للمتقدمين وفقا لمحل الإقامة وطبيعة العمل.

فرص العمل الخالية

شروط التقديم

تختلف شروط التقديم بحسب كل وظيفة، إلا أنها تتراوح بشكل عام بين الحصول على مؤهل عال أو متوسط، وأن يتراوح سن المتقدم بين 20 و45 عاما، وفقا لطبيعة كل وظيفة.

كما تشترط بعض الوظائف توافر خبرة سابقة أو مهارات فنية محددة، خاصة في التخصصات المهنية والفندقية.

مزايا الوظائف

تتضمن فرص العمل عددا من المزايا، أبرزها رواتب تنافسية، وتأمينات اجتماعية، إلى جانب فرص للترقي واكتساب الخبرات في قطاع السياحة والفنادق.

فرص العمل الخالية

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقديم التواصل مباشرة مع أرقام الهواتف المعلنة لكل منشأة، أو متابعة نشرة التوظيف الدورية الصادرة عن وزارة العمل للاطلاع على أحدث الفرص المتاحة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعكس هذه الفرص المتنوعة حرص الدولة على دعم الشباب وتوفير بيئة عمل مناسبة داخل أحد أهم القطاعات الحيوية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار المهني.

كما تمثل هذه الوظائف خطوة مهمة نحو اكتساب الخبرات وتطوير المهارات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.