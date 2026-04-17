أبرزها التسويق والهندسة .. توفير 9 آلاف فرصة عمل جديدة

تحرص وزارة العمل بشكل متواصل على توفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين في مختلف المجالات، بما يتماشى مع تخصصاتهم المختلفة، سواء داخل البلاد أو في الدول العربية، وذلك بهدف توفير وظائف تمكنهم من اكتساب الخبرات العملية، وتحقيق الاستقرار المهني.

توفير 9 الاف فرصة عمل للشباب

وفرت وزارة العمل، أكثر من 9 آلاف وظيفة جديدة في مجالات متنوعة، تشمل: «التسويق، الموارد البشرية، الهندسة بتخصصاتها مثل الاتصالات والكهرباء، والميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني والموقعي، إضافة إلى الإنتاج»، وذلك في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الوظائف الجديدة

أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 9430 فرصة عمل بالتعاون مع 42 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن التقديم على هذه الوظائف الشاغرة سيكون خلال شهر أبريل الجاري، لافتًا إلى أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز جسور التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، إلى جانب دعم سياسات دمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوي الهمم.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في مسيرة البناء، من خلال ما يتيحه من فرص عمل حقيقية للشباب، ومشاركته الدولة مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل.

وزير العمل يوجه بمتابعة الوظائف المعلنة وتطبيق الحد الأدنى للأجور

ووجّه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، مع تحري الدقة والمصداقية في الإعلان عن الفرص، وصولًا إلى استلام الشباب لمهام عملهم بصورة رسمية.

كما جدد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للوظائف الحديثة وفق احتياجات سوق العمل المتغيرة.

فرص العمل موزعة في 13 محافظة

أوضحت وزارة العمل في بيان لها، أن نشرة التوظيف تتضمن فرصًا متعددة في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن توفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تحافظ على حقوق العامل وكرامته.

كما تشمل النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم في سوق العمل وإتاحة الفرص المناسبة لقدراتهم.

وتغطي فرص العمل الجديدة محافظات: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الغربية، المنيا، بني سويف، السويس، الأقصر، المنوفية، أسيوط، قنا، والبحر الأحمر»، في تخصصات متنوعة تشمل: «التسويق، الموارد البشرية، الهندسة تخصص اتصالات وكهرباء، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وعدد من التخصصات الأخرى».

رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل بالضغط هـــــنا.

وأشارت إلى أن نشرة التوظيف تصدر بصفة أسبوعية عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي - باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.