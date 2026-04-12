قدم الآن.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل لـ19 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، في ظل سعي الدولة لتوفير فرص توظيف مناسبة للشباب والحد من معدلات البطالة، من خلال إتاحة وظائف متنوعة برواتب مجزية في عدد من القطاعات.

الوظائف الخالية

تفاصيل فرص العمل في بورسعيد

أعلنت وزارة العمل، عن توافر مجموعة من الوظائف بإحدى الشركات الكبرى بمحافظة بورسعيد، برواتب تتراوح بين 7000 و19000 جنيه شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية.

وجاءت الوظائف والرواتب على النحو التالي:

ميكانيكي ولحام: 19000 جنيه (10 وظائف لكل منهما)

مسئول صحة وسلامة: 15000 جنيه (5 وظائف)

سائق كلارك: 15000 جنيه (5 وظائف)

مراقب عمليات: 12000 جنيه (10 وظائف)

مشرف موقع: 12000 جنيه (5 وظائف)

مشغل رافعة شوكة: 11000 جنيه (5 وظائف)

كهربائي: 10000 جنيه (10 وظائف)

بحري: 10000 جنيه (20 وظيفة)

أمين مخازن ومساعد ميكانيكي ومشغل مقطورة: 9000 جنيه

عامل خدمات بوابة: 8000 جنيه (5 وظائف)

عامل بوفيه وعامل نظافة: 7000 جنيه (4 وظائف لكل منهما)

شروط التقديم



حددت وزارة العمل عددا من الشروط العامة للتقديم، تشمل:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط أو إعدادية وفقا لطبيعة الوظيفة

أن يتراوح سن المتقدم بين 23 و30 عاما

طرق التقديم



أتاحت الوزارة عدة وسائل للتقديم على الوظائف، حيث يمكن للراغبين التواصل عبر الأرقام التالية:

01154458726 – 01154453314

كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في 14 شارع فلسطين، حي الشرق، محافظة بورسعيد، أو التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، مع التأكيد على أن المنشأة مسجلة تأمينيا بما يضمن حقوق العاملين.

نتائج وظائف الأزهر الشريف

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 7576 وظيفة «معلم مساعد قرآن كريم» بمراحل التعليم المختلفة بالأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، مع دعوة المتقدمين لمتابعة الموقع الرسمي والصفحات المعتمدة للاطلاع على آخر المستجدات.