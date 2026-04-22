فتح باب التقديم في مسابقة شغل 25 وظيفة سائق بهيئة المتحف المصري الكبير.. غدا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم في مسابقة لشغل عدد (25) وظيفة سائق، بنظام الاستعانة للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار، بدءًا من الغد ولمدة ١٥ يوما.



وأوضح الجهاز أن التقديم متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

وأشار الجهاز إلى أن الإعلان يتضمن كافة الشروط، إلى جانب الضوابط المنظمة لعملية التقديم، مؤكدًا أن التسجيل يتم إلكترونيًا بالرقم القومي من خلال البوابة.



وأضاف أن المستندات المطلوبة سيتم تقديمها عند حضور المتقدمين لموعد الاختبارات، والذي سيتم إخطاره به لاحقا.



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.