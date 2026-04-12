كسوف القرن القصير.. ظلام مفاجئ في وضح النهار فى هذا الموعد| إيه الحكاية؟

في الثاني عشر من أغسطس 2026، يشهد العالم واحدا من أبرز الأحداث الفلكية في العقد الحالي كسوف كلي للشمس يحول منتصف نهار صيفي في نصف الكرة الشمالي إلى مشهد يشبه الليل المؤقت.

الحدث الذي تؤكده بيانات ناسا وخرائط الكسوف التفاعلية، يعد ذروة دورة فلكية نادرة لن تتكرر بالخصائص نفسها قبل نحو 157 عاما.

ذروة دورة «ساروس 126»

ينتمي كسوف 2026 إلى سلسلة فلكية تعرف باسم «ساروس 126»، وهي دورة تتكرر كل 18 عاما و11 يوما تقرييا.

إلا أن هذا الكسوف تحديدا يمثل أطول مدة للكسوف الكلي ضمن هذه السلسلة، إذ يبلغ أقصى زمن للكسوف نحو دقيقتين و18 ثانية ورغم قصر المدة، فإنها كافية لإحداث تحول بصري مدهش تختفي خلاله أشعة الشمس تمامًا ويحل ظلام مفاجئ في وضح النهار.

ويؤكد الفلكيون أن هذا لا يعني أنه الأطول في تاريخ الكسوفات عالميا، فهناك كسوفات أخرى قد تتجاوز سبع دقائق، لكن خصوصية كسوف 2026 تكمن في موقعه داخل هذه الدورة النادرة.

مسار الظلام من القطب إلى أوروبا

يمتد مسار الكسوف الكلي من شمال روسيا مرورا بالمحيط المتجمد الشمالي، ثم غرينلاند وأيسلندا وصولا إلى شمال إسبانيا وهناك، ستشهد مدن مثل بلباو وسانتاندير وبورغوس لحظات نادرة من الظلام النهاري.

ويُلاحظ أن الكسوف سيكون منخفضا جدا قرب الأفق في هذه المناطق، ما يجعل مشاهدته تحديا بصريا ولوجستيا لهواة الفلك.

كسوف جزئي واسع في أوروبا وشمال إفريقيا

خارج المسار الضيق للكسوف الكلي، ستشهد مساحات واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا وأجزاء من أمريكا الشمالية كسوفا جزئيا واضحا مدن كبرى مثل لندن وباريس وبرلين ستشهد حجبا جزئيا لقرص الشمس خلال ساعات ما بعد الظهر، في مشهد بصري مميز.

ماذا سيرى المصريون؟

في مصر سيكون الكسوف جزئيا فقط وتظهر النسبة الأوضح في المناطق الشمالية مثل الإسكندرية والساحل الشمالي، بينما يكون التأثير أقل نسبيا في القاهرة وصعيد البلاد.

سيلاحظ السكان انخفاضا محدودا في شدة الإضاءة دون حدوث ظلام كامل، نظرا لابتعاد مسار الكسوف الكلي شمالا.

إرشادات السلامة لا تنظر إلى الشمس مباشرة

يشدد الخبراء على ضرورة استخدام نظارات كسوف معتمدة وفق المعايير الدولية، إذ إن النظر المباشر إلى الشمس دون مرشحات خاصة قد يسبب أضرارا دائمة في العين.

مشهد كوني نادر يجمع بين العلم والجمال

رغم أن الكسوف الكلي لن يُرى إلا في مناطق محدودة، فإن كسوف أغسطس 2026 يمثل فرصة استثنائية لمتابعة تفاعل دقيق بين الأرض والقمر والشمس.

لحظات قليلة تختفي فيها الشمس، لكنها تترك أثرا بصريا وعلميا عميقا، يذكر الإنسان بدقة النظام الكوني وروعة تناغم الأجرام السماوية في مشهد يخطف الأنفاس.