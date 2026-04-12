قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تفتح أسواق أفريقيا أمام الصناعات الطبية .. وخطة لتعزيز الأمن الصحي
إعلامي: 3 أندية أوروبية عالمية ترغب في ضم حسام عبد المجيد
شوبير : حسين الشحات حارب للحصول على الإنذار الثالث
الرنجة المصرية تنافس عالميًا.. من بورسعيد إلى أسواق أوروبا وأمريكا
حملات رقابية تشمل 7 محافظات لضمان سلامة الغذاء
ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واقعة مأساوية تهز الإسكندرية.. سقوط سيدة من الطابق الـ13 والتحقيقات تكشف التفاصيل
شوبير: قبول الطعن خطوة أولى في طريق إنقاذ رمضان صبحي
12 سوقًا خاسرًا مقابل سوقين فقط رابحين في مارس.. تقرير
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة
صديقي استشهد بالواحات.. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس مشاركته بمسلسل رأس الأفعى
شوبير: حضور مشروط لـ سيد عبد الحفيظ في جلسة الفار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كسوف القرن القصير.. ظلام مفاجئ في وضح النهار فى هذا الموعد| إيه الحكاية؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

في الثاني عشر من أغسطس 2026، يشهد العالم واحدا من أبرز الأحداث الفلكية في العقد الحالي كسوف كلي للشمس يحول منتصف نهار صيفي في نصف الكرة الشمالي إلى مشهد يشبه الليل المؤقت.

الحدث الذي تؤكده بيانات ناسا وخرائط الكسوف التفاعلية، يعد ذروة دورة فلكية نادرة لن تتكرر بالخصائص نفسها قبل نحو 157 عاما.

ذروة دورة «ساروس 126»

ينتمي كسوف 2026 إلى سلسلة فلكية تعرف باسم «ساروس 126»، وهي دورة تتكرر كل 18 عاما و11 يوما تقرييا.

كسوف

إلا أن هذا الكسوف تحديدا يمثل أطول مدة للكسوف الكلي ضمن هذه السلسلة، إذ يبلغ أقصى زمن للكسوف نحو دقيقتين و18 ثانية ورغم قصر المدة، فإنها كافية لإحداث تحول بصري مدهش تختفي خلاله أشعة الشمس تمامًا ويحل ظلام مفاجئ في وضح النهار.

ويؤكد الفلكيون أن هذا لا يعني أنه الأطول في تاريخ الكسوفات عالميا، فهناك كسوفات أخرى قد تتجاوز سبع دقائق، لكن خصوصية كسوف 2026 تكمن في موقعه داخل هذه الدورة النادرة.

مسار الظلام من القطب إلى أوروبا

يمتد مسار الكسوف الكلي من شمال روسيا مرورا بالمحيط المتجمد الشمالي، ثم غرينلاند وأيسلندا وصولا إلى شمال إسبانيا وهناك، ستشهد مدن مثل بلباو وسانتاندير وبورغوس لحظات نادرة من الظلام النهاري.

كسوف الشمس

ويُلاحظ أن الكسوف سيكون منخفضا جدا قرب الأفق في هذه المناطق، ما يجعل مشاهدته تحديا بصريا ولوجستيا لهواة الفلك.

كسوف جزئي واسع في أوروبا وشمال إفريقيا

خارج المسار الضيق للكسوف الكلي، ستشهد مساحات واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا وأجزاء من أمريكا الشمالية كسوفا جزئيا واضحا مدن كبرى مثل لندن وباريس وبرلين ستشهد حجبا جزئيا لقرص الشمس خلال ساعات ما بعد الظهر، في مشهد بصري مميز.

ماذا سيرى المصريون؟

في مصر سيكون الكسوف جزئيا فقط وتظهر النسبة الأوضح في المناطق الشمالية مثل الإسكندرية والساحل الشمالي، بينما يكون التأثير أقل نسبيا في القاهرة وصعيد البلاد.

 سيلاحظ السكان انخفاضا محدودا في شدة الإضاءة دون حدوث ظلام كامل، نظرا لابتعاد مسار الكسوف الكلي شمالا.

إرشادات السلامة لا تنظر إلى الشمس مباشرة

يشدد الخبراء على ضرورة استخدام نظارات كسوف معتمدة وفق المعايير الدولية، إذ إن النظر المباشر إلى الشمس دون مرشحات خاصة قد يسبب أضرارا دائمة في العين.

مشهد كوني نادر يجمع بين العلم والجمال

رغم أن الكسوف الكلي لن يُرى إلا في مناطق محدودة، فإن كسوف أغسطس 2026 يمثل فرصة استثنائية لمتابعة تفاعل دقيق بين الأرض والقمر والشمس.

 لحظات قليلة تختفي فيها الشمس، لكنها تترك أثرا بصريا وعلميا عميقا، يذكر الإنسان بدقة النظام الكوني وروعة تناغم الأجرام السماوية في مشهد يخطف الأنفاس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

وزير التربية والتعليم

ترشيحاتنا

بالصور

الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

