الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأرض على شكل هلال.. صورة تعيد الذاكرة إلى زمن الرحلات العظمى للقمر| إيه الحكاية

أمينة الدسوقي

نشرت ناسا أول صورة لكوكب الأرض التقطتها مركبة Orion خلال رحلتها نحو مدار القمر، في مشهد أعاد إلى الأذهان صور الحقبة الذهبية لاستكشاف الفضاء.

وتُظهر الصورة فوهات محركات الدفع الخاصة بالمركبة في المقدمة، بينما يظهر كوكب الأرض في الخلفية على هيئة هلال مضيء، في لقطة تُعد الأولى من نوعها منذ انتهاء برنامج Apollo program عام 1972.

انطلاق تاريخي من فلوريدا نحو القمر

انطلق الصاروخ الحامل لمركبة أوريون من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا مساء الأربعاء 1 أبريل، في تمام الساعة 18:35 بالتوقيت المحلي، ضمن مهمة Artemis II.

وتحمل المركبة على متنها أربعة رواد فضاء:
-ريد وايزمان
-فيكتور غلوفر
-كريستينا كوخ
-جيريمي هانسن (من وكالة الفضاء الكندية)

ومن المخطط أن تستمر الرحلة عشرة أيام، تدور خلالها المركبة حول القمر قبل عودة الطاقم إلى الأرض.

أول رحلة مأهولة إلى جوار القمر منذ أكثر من نصف قرن

تُعد هذه المهمة أول رحلة مأهولة تمر بجوار القمر منذ أكثر من 50 عاماً، ما يجعلها محطة مفصلية في تاريخ الاستكشاف البشري للفضاء.

وقد انطلق صاروخ Space Launch System (SLS) من منصة الإطلاق 39-ب، وسط حضور عشرات الآلاف الذين احتشدوا على الطرق والشواطئ المحيطة، في مشهد أعاد للأذهان انطلاقات برنامج أبولو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

خطوة أولى نحو هبوط جديد على سطح القمر

تأتي هذه الرحلة ضمن برنامج Artemis program الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، تمهيداً لمرحلة أكثر طموحاً تتمثل في إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ.

وأكدت ناسا أن مهمة "أرتميس 2" تُعد تجربة حاسمة لاختبار الأنظمة البشرية والملاحية قبل تنفيذ مهام الهبوط الفعلية.

مشهد يُحيي إرث أبولو من جديد

انطلقت المهمة من الموقع ذاته الذي شهد انطلاق رحلات أبولو التاريخية، وقد عبر عدد من رواد تلك الحقبة، الذين ما زالوا على قيد الحياة، عن حماسهم لرؤية البشرية تعود مجدداً إلى طريق القمر.

وكتبت ناسا عبر حسابها الرسمي:"للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً… البشر في طريقهم إلى القمر".

صورة ليست عادية بل إعلان عودة

لا تمثل الصورة المنشورة مجرد لقطة فوتوغرافية من الفضاء، بل تُعد إعلاناً بصرياً لعودة الإنسان إلى مسار كان قد توقف لعقود.

هلال الأرض خلف مركبة أوريون ليس مجرد مشهد جمالي، بل رسالة واضحة بأن رحلة القمر بدأت من جديد وهذه المرة بهدف البقاء.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

