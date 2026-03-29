الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

من الخيال العلمي إلى خرائط الهندسة.. كيف ستبني منازل قابلة للنفخ على سطح القمر؟

أمينة الدسوقي

لم يعد استيطان القمر حبيس روايات الخيال العلمي، بل تحول إلى مشروع هندسي تُناقشه المختبرات وتخطط له وكالات الفضاء بجدية ومع تسارع برامج العودة إلى القمر، تتجه الأنظار إلى سؤال حاسم كيف سيعيش البشر هناك؟

الإجابة التي تتقدم بثبات في الأبحاث الحديثة تبدو مدهشة في بساطتها وهي منازل قابلة للنفخ تُنقل مضغوطة من الأرض، ثم تفتح وتفعل فوق سطح القمر.

ما هي المساكن القمرية القابلة للنفخ؟

المساكن القمرية القابلة للنفخ هي وحدات سكنية مصنوعة من مواد مرنة فائقة المتانة، يمكن ضغطها إلى حجم صغير جدًا أثناء الإطلاق، ثم نفخها وتوسيعها عند الوصول إلى القمر.

بحسب وكالة NASA، فإن هذا النوع من المساكن يحقق ميزة حاسمة في الرحلات الفضائية كتلة منخفضة وكفاءة حجم عالية، وهما عاملان أساسيان عندما تكون تكلفة نقل كل كيلوغرام إلى الفضاء باهظة للغاية.

تتكون هذه المساكن من طبقات متعددة توفر حماية من النيازك الدقيقة والإشعاع الكوني و الفروق الحرارية القاسية بين الليل والنهار القمري
وبعد نفخها، تتحول إلى بيئة معيشية متكاملة يمكن تجهيزها بأنظمة دعم الحياة الضرورية لبقاء رواد الفضاء لفترات طويلة.

تجارب سابقة تمهد الطريق

لم تبق الفكرة حبرا على ورق. فقد اختبرت ناسا بالفعل مفهوم المساكن القابلة للتوسع عبر وحدة Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) التي أُرسلت إلى محطة الفضاء الدولية، وأثبتت كفاءة الهياكل القابلة للنفخ في البيئة الفضائية.

هذه التجربة عززت الثقة في أن التقنية قابلة للتطبيق خارج مدار الأرض، وعلى أسطح كواكب وأقمار أخرى.

لماذا تُعد هذه الفكرة مثالية لسطح القمر؟

التحدي الأكبر في أي مشروع قمري ليس البناء بل نقل مواد البناء وهنا تكمن عبقرية هذه الفكرة حيث منزل كامل يمكن حمله في حجم حاوية صغيرة.

كما طرحت European Space Agency تصورات لقواعد قمرية تجمع بين مساكن قابلة للنفخ و هياكل مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام تربة القمر بعد نشر الموئل ونفخه، يمكن تغطيته بطبقة من الريجوليث (غبار القمر)، ما يوفر
عزلاً حراريا طبيعيا
حماية إضافية من الإشعاع و تدريعا ضد الشظايا الدقيقة و استخدام المواد المحلية يُعد ركيزة أساسية لأي وجود بشري مستدام بعيدًا عن الأرض، لأنه يقلل الاعتماد على الإمدادات القادمة من كوكبنا.

كيف سيعيش البشر داخل هذه المساكن؟

تشير أبحاث برامج الاستكشاف البشري لدى NASA إلى أن نجاح العيش على القمر لا يعتمد على المأوى فقط، بل على تكامل أنظمة حيوية تشمل:
-إعادة تدوير الهواء والماء (أنظمة دائرة مغلقة)
-التحكم في الضغط الداخلي
-الحماية من الإشعاع
بيئات زراعية صغيرة لإنتاج الغذاء مستقبلاً

المساكن القابلة للنفخ توفر المساحة اللازمة لتجميع هذه الأنظمة في بيئة مضغوطة وآمنة، ما يسمح بإقامة أطول لرواد الفضاء.

القمر ساحة اختبار للمريخ

لا ينظر إلى هذه المساكن باعتبارها حلا قمريا فقط، بل كنموذج أولي لمساكن المريخ فإذا نجحت الفكرة على القمر، حيث الظروف قاسية، فإن تطبيقها على الكوكب الأحمر سيكون الخطوة التالية منطقيا فالقمر هنا ليس الهدف النهائي، بل مختبر مفتوح لمستقبل الاستيطان البشري خارج الأرض.

التحديات التي لم تُحسم بعد

رغم الوعود الكبيرة، لا تزال هناك عقبات هندسية وعلمية، أبرزها:
-ضمان المتانة طويلة الأمد للمواد
-منع تسرب الضغط الداخلي
-توفير حماية فعالة من الإشعاع الشمسي والكوني
-التعامل مع الغبار القمري شديد الحدة الذي قد يتلف الأسطح
لكن مع التقدم السريع في علوم المواد والهندسة الفضائية، تتقلص هذه التحديات تدريجيًا.

خطوة أخرى تقرب البشر من السكن خارج الأرض

المنازل القابلة للنفخ على القمر ليست مجرد فكرة مبتكرة، بل دليل على التحول الكبير في طريقة تفكير العلماء بشأن الاستيطان الفضائي إنها حل عملي، اقتصادي، وقابل للتوسع، يفتح الباب أمام إنشاء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر.

ومع استمرار جهود وكالات الفضاء، يبدو أن اليوم الذي يعيش فيه الإنسان داخل منزل منفوخ فوق تربة القمر لم يعد بعيدا كما كان يُعتقد.

وكالات الفضاء استيطان القمر وكالة NASA ناسا الكوكب الأحمر

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. عودة التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

حالة الطقس في مصر

انتظروا أمطارا بعد ساعات .. غطاء سحابي يغطي سماء بعض المحافظات

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

عمرو اديب

عمرو أديب: خبر سعيد خلال ساعات لدعم المواطنين وأصحاب المعاشات

الجنايات

من الإعدام إلى المخالفات.. خريطة زمنية لسقوط العقوبات وفقا للقانون

رئيسا النواب والشيوخ

برلماني: البيان المشترك للنواب والشيوخ يعكس اصطفافًا مصريًا صلبًا لحماية الأمن العربي

مجلس الشيوخ

برلماني: مصر صامدة غذائيًا رغم اضطرابات المنطقة

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد