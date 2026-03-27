سماء أبريل تتوهج بالعجائب.. موكب كواكب وقمر وردي| ماذا سيحدث؟

يُعرف فصل الربيع بين الفلكيين باسم موسم المجرات، لكن ليالي أبريل لا تكتفي بذلك، فهذا الشهر يحمل لعشاق السماء العروض النادرة من اصطفاف الكواكب قبل الفجر، إلى اكتمال “القمر الوردي”، مرورا بزخات شهب لامعة ومجرات يمكن رصدها بالمنظار.

القمر الوردي 1 أبريل

يبدأ الشهر ببدر ساطع يُعرف باسم القمر الوردي ورغم الاسم، لن ترى القمر بلون وردي فالتسمية تعود إلى أزهار برية وردية تتفتح في شرق أمريكا الشمالية خلال الربيع المشهد الأجمل يكون لحظة الشروق أو الغروب عندما يلون الغلاف الجوي القمر بدرجات دافئة.

عطارد في أقصى استطالة 3 أبريل

في هذا اليوم يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية، أي أبعد مسافة ظاهرية عن وهج الشمس هذه أفضل فرصة لرؤيته هذا الشهر وبعد ظهوره بقليل، يبدأ المريخ بالطلوع فوق الأفق.

اقتراب المذنب C/2026 A1 (MAPS) من الشمس 4 أبريل

يبلغ المذنب C/2026 A1 (MAPS) أقرب نقطة له من الشمس ولكن سطوع المذنبات غير قابل للتنبؤ.

موكب الكواكب قبل الفجر من 16 إلى 23 أبريل

عرض بصري نادر يتكرر لعدة صباحات وهو موكب الكواكب عطارد والمريخ وزحل حيث ستكون أفضل رؤية بين 18 و20 أبريل حيث تبدو الكواكب أقرب لبعضها كما يتبدل المشهد يوميا من شكل هرمي إلى خط قطري ثم يتجمع مجددا .

يتزامن هذا الحدث الفلكي مع بداية شهر قمري جديد فى 17 ابريل ما يعني سماء مظلمة مثالية لرؤية مركز مجرة درب التبانة قبل الفجر .

اقتران القمر والزهرة والثريا 18 و19 أبريل

كما يشهد شهر ابريل يومي 18 و19 بعد الغروب بساعتين تقريبا، اقتران الهلال مع

الزهرة و عنقود الثريا،

وعلى ارتفاع أعلى في السماء، يلمع المشتري فوق كوكبة الجبار.

ذروة زخات شهب القيثارة يومي 22 و23 أبريل

تبلغ زخات القيثارة ذروتها بمعدل 10–15 شهابا في الساعة فى الفترة النشطة من 14–30 أبريل بعد منتصف الليل وحتى الفجر حيث أن غياب القمر في وقت الذروة يضمن سماء داكنة مما يمكن من رؤية الشهب.

مجرة الدوامة طوال الشهر

من أجمل أهداف “موسم المجرات” مجرة الدوامة (M51) حيث تظهر كبقعة ضوئية بالمنظار، وتكشف بنيتها الحلزونية بوضوح عبر التلسكوب

نصائح للرصد

-اختر مواقع بعيدة عن أضواء المدن

-استخدم تطبيق خرائط السماء لتحديد الاتجاهات بدقة

-ابدأ الرصد قبل الموعد بـ15 دقيقة لتعتاد عيناك على الظلام

سماء أبريل هذا العام ليست عادية إنها دعوة مفتوحة لرفع الرأس نحو الأعلى، حيث تُعرض أعظم مشاهد الكون مجانا لكل من يملك الصبر والنظرة المتأملة.