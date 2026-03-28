الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطوة عملاقة نحو القمر.. رواد ناسا يستعدون لمهمة تاريخية تعيد البشر إلى الفضاء السحيق

روواد الفضاء
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار العالم إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث يستعد أربعة رواد فضاء من ناسا لبدء التحضيرات النهائية لأول رحلة مأهولة نحو محيط القمر منذ أكثر من خمسة عقود، ضمن مهمة ارتيمس 2 التي تمثل حجر الأساس لعودة الإنسان إلى القمر ضمن برنامج Artemis program الطموح.

ومن المنتظر أن يصل أفراد الطاقم إلى مركز كينيدي للفضاء لبدء العد التنازلي لهذه الرحلة التي ستنطلق على متن صاروخ Space Launch System العملاق، داخل كبسولة Orion spacecraft المصممة لنقل البشر إلى أعماق الفضاء.

طاقم المهمة أسماء تدخل التاريخ

يتكون طاقم الرحلة من:
Reid Wiseman قائد المهمة
Victor Glover
Christina Koch
Jeremy Hansen من كندا

وستحمل هذه الرحلة أبعادا تاريخية لكون كوخ أول امرأة تحقق ذلك، فيما سيكون هانسن أول رائد فضاء غير أميركي يتجاوز مدار الأرض المنخفض باتجاه القمر.

مهمة دون هبوط لكنها أبعد من أي رحلة بشرية سابقة

رغم أن Artemis II لن تهبط على سطح القمر، فإنها سترسل البشر إلى مسافة أبعد من الأرض مما وصل إليه أي إنسان من قبل.

المهمة، التي تستغرق نحو 10 أيام، ستدور بالمركبة في حلقة حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

وتركز المهمة على اختبار:

-أنظمة دعم الحياة داخل أوريون
-أنظمة الملاحة والاتصالات في الفضاء السحيق
-أداء الدرع الحراري عند العودة بسرعات هائلة إلى الغلاف الجوي

عامان من التدريب وحجر صحي قبل الإقلاع

منذ اختيارهم عام 2023، أمضى الرواد أكثر من عامين في تدريبات مكثفة تحاكي جميع سيناريوهات الرحلة و يخضع الطاقم حاليًا لحجر صحي روتيني في Johnson Space Center قبل الانتقال إلى أماكن إقامة الرواد في فلوريدا تمهيدًا للإطلاق.

قائد المهمة وايزمان أوضح سابقا أن الطاقم مستعد لكل الاحتمالات “قد نعود مباشرة إلى الأرض، أو نبقى أيامًا في مدارها، أو نتجه إلى القمر. إنها مهمة اختبارية، ونحن مستعدون لكل سيناريو”.

ما هي مهمة «أرتميس 2» ولماذا هي مفصلية؟

تُعد  أرتميس 2 أول مهمة مأهولة ضمن برنامج أرتميس، وهي بمثابة “اختبار شامل” قبل الانتقال إلى المرحلة الأهم إعادة البشر إلى سطح القمر.

الهدف الحقيقي ليس مجرد زيارة القمر، بل تأسيس وجود بشري مستدام عليه، تمهيدًا للانطلاق لاحقًا نحو المريخ.

ما بعد أرتميس 2 العودة الفعلية إلى سطح القمر

ستمهد هذه الرحلة الطريق أمام مهمة Artemis III، المخطط لها أن تعيد البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ بعثات أبولو، مع خطط لبناء بنية تحتية دائمة تشمل:
-محطات طاقة
-أنظمة سكن لرواد الفضاء
-مختبرات علمية
-تقنيات استخراج الموارد من التربة القمرية

وتخطط ناسا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات لتحقيق هذا الهدف، في مشروع يوصف بأنه الأكبر في تاريخ استكشاف الفضاء الحديث.

القمر بوابة المريخ

لا تنظر ناسا إلى القمر كغاية نهائية، بل كمنصة انطلاق فالعيش والعمل على القمر سيمنح العلماء الخبرة اللازمة لإرسال بعثات مأهولة طويلة الأمد إلى الكوكب الأحمر.

وبذلك، لا تمثل Artemis II مجرد رحلة فضائية، بل بداية حقبة جديدة تعيد الإنسان إلى الفضاء السحيق، وتفتح الطريق نحو مستقبل يتجاوز حدود الأرض.

