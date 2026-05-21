الكهرباء: السيطرة على حريق محدود بمحطة "النقرة الرئيسية" بمحافظة أسوان

شب ‏حريق محدود في أحد محولات محطة "النقرة الرئيسية " جهد 220 / 66 سعة 225 ميجا فولت أمبير بمحافظة أسوان، نتج عنه عزل المحولين الآخرين بالمحطة، الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن بعض المزارع ومحطات الري في نطاق عمل المحطة.

توفير مصادر تغذية بديلة وإعادة التيار الكهربائي



فور تدخل قوات الحماية المدنية وفصل التغذية عن المحطة، تم توفير مصادر تغذية بديلة وإعادة التيار الكهربائي إلى معظم المزارع ومحطات الري والتجمعات السكنية في نطاق عمل المحطة، التي كانت قد تضررت من جراء خروج المحطة وكان ذلك خلال فترة زمنية تراوحت بين 15 و 35 دقيقة.