موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله
تطبيقا للعمل عن بُعد.. وزير العدل يباشر مهامه من مركز الدراسات ويلتقي نادي مجلس الدولة
خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»
يونيون برلين يكتب التاريخ بتعيين أول مدربة في الدوري الألماني
نجم مانشستر يونايتد: أريد المنافسة على كل الألقاب
تحت أنظار عمر مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي 3-0 في البريميرليج
الحرس الثوري: اقتراب سفن عسكرية من مضيق هرمز خرق لوقف إطلاق النار وسنتعامل معه بحزم
قبل شم النسيم .. خبير تغذية يكشف الفرق بين الفسيخ والرنجة ويحذر من المخاطر الخفية
نتنياهو: الحرب ستتواصل في المنطقة الأمنية بلبنان
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل
ياسر قمر: نثق في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا لـ الطائرة بصورة مشرفة
أخبار العالم

إيران تهدد مجددا: إذا ارتكبت إسرائيل أو أمريكا خطأ فسوف تتعرضان لهزيمة نكراء

فرناس حفظي

أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "إيران ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وقواعده"، لكنه شكك في التزام إسرائيل والولايات المتحدة به "في ضوء هزائمهما".

 وأضاف: "نأمل ألا يكررا أخطاءهما في حساباتهما، لأنهما سيتعرضان لهزائم أشد وطأة مما شهدناه في الأربعين يوماً الماضية".

من جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً عزمه على فرض حصار على مضيق هرمز في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا بعد فشل المفاوضات مع إيران، أعلن فيه فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وكتب الرئيس الأمريكي في منشور مطوّل: "ابتداء من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية منع أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه".

بدأ منشور ترامب بالقول: "وعدت إيران بفتح مضيق هرمز، لكنها تعمّدت عدم الوفاء بوعدها، وقد تسبب هذا في قلق وعدم استقرار ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم، يزعمون أنهم زرعوا ألغامًا في الماء، مع أن أسطولهم البحري بأكمله، ومعظم ألغامهم، قد دُمّر بالكامل، ربما يكونون قد فعلوا، ولكن أي مالك سفينة سيرغب في المخاطرة؟ هناك عار كبير وضرر دائم لسمعة إيران، ولما تبقى من "قادتها"، لكننا تجاوزنا كل ذلك،وكما وعدوا، من الأفضل لهم أن يبدأوا عملية فتح هذا الممر المائي الدولي بسرعة!".

وتابع ترامب قائلاً: "إنهم ينتهكون كل قانون. لقد تلقيت إحاطة كاملة من نائب الرئيس جيه. دي. فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حول الاجتماع الذي عُقد في إسلام آباد تحت القيادة الكريمة والكفؤة للغاية للمارشال عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنهم أشخاص استثنائيون، ويشكرونني باستمرار لإنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص مما كان يمكن أن يكون حربًا مروعة مع الهند. أُقدّر دائمًا سماع ذلك ، إن حجم الإنسانية التي تجلّت في ذلك لا يُمكن تصوره."


بحسب الرئيس الأمريكي: "بدأ الاجتماع مع إيران في الصباح الباكر، واستمر طوال الليل، قرابة عشرين ساعة، يمكنني الخوض في التفاصيل والحديث عن الكثير مما تم إنجازه، لكن الأمر الأهم هو أن إيران ليست مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواحٍ عديدة، تُعدّ النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تقع في أيدي أشخاص متقلبين، صعبين، ولا يُمكن التنبؤ بتصرفاتهم.

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

بعد انهيار المفاوضات.. باكستان تضغط للتمسك بوقف النار وواشنطن تتهم طهران بالتعنت النووي

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

عبد الرحمن أبو زهرة

إزالة التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

مانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد: المشاركة مع منتخب البرازيل في المونديال حلم

نيس

تحت أنظار محمد عبدالمنعم.. نيس يتعادل مع لوهافر 1-1 في الدوري الفرنسي

الاهلي

رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة: أشكر النادي الأهلي على جهوده الكبيرة

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

