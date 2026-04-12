خبير عسكري: حديث ترامب عن إزالة ألغام إيران في مضيق هرمز سابق لآوانه

قال سديد مالك، عميد عسكري متقاعد، إن الحديث عن التعامل مع الألغام في مضيق هرمز لا يزال سابقًا لأوانه، في ظل استمرار مسار المفاوضات.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يُقدم في الوقت الراهن على خطوة من هذا النوع، مشيرًا إلى أن الأطراف لا تزال على طاولة التفاوض، ما يجعل أي تصعيد عسكري محتمل غير مرجح في هذه المرحلة.

وأضاف أن إيران تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ولن تسمح للولايات المتحدة بإزالة أي ألغام قد تكون مزروعة فيه، مؤكدًا أن طهران أعلنت مرارًا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال محاولة واشنطن تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وحذر من أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يشكل خطرًا كبيرًا ويفتح بابًا جديدًا للتصعيد، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.