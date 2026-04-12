خلال عودته من باكستان.. نائب ترامب يتوقف في قاعدة جوية أمريكية بألمانيا

توقف جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في طريق عودته من باكستان إلى الولايات المتحدة، لفترة وجيزة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كان فانس يترأس الفريق الأميركي في جولة المفاوضات مع الجانب الإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت صور السياسي الجمهوري وهو يسير على مدرج المطار حاملاً كوباً ورقياً في يده، فيما أفاد صحافيون مرافقون له بأن التوقف كان مجدولاً بهدف تزويد الطائرة بالوقود.

ويعد توقف كبار المسؤولين الأميركيين في هذه القاعدة أمراً معتاداً، لا سيما لأغراض التزود بالوقود، وفي ديسمبر 2023، توقفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في رامشتاين أثناء عودتها من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

وفي الآونة الأخيرة، تحولت القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين أيضاً إلى مقر لعدة مؤتمرات والتشاور بشأن مبيعات الأسلحة الغربية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.