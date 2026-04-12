الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد

محمد باقر قاليباف
محمد باقر قاليباف
هاجر رزق

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن وفد بلاده طرح مبادرات "تتطلع للمستقبل" خلال المفاوضات التي جرت ⁠في إسلام آباد، لكن الولايات المتحدة لم تحظ بثقة وفد إيران.

وبحسب وكالة "فارس"، قال قاليباف: "في مقابل مبادراتنا، لم تتمكن أمريكا من كسب ثقة إيران، قبل المفاوضات، أكدت أننا نملك حسن النية والإرادة اللازمة، لكن بسبب تجارب الحربين السابقتين، لا نثق بالطرف المقابل". 

وأضاف: "زملائي في الوفد الإيراني "ميناب 168" طرحوا مبادرات تقدمية، لكن الطرف المقابل في نهاية المطاف لم يتمكن خلال هذه الجولة من المفاوضات من كسب ثقة الوفد الإيراني.. أمريكا فهمت منطقنا ومبادئنا، والآن حان الوقت لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتنا أم لا؟".

وتابع قاليباف: "نحن نعتبر دبلوماسية القوة أسلوباً آخر إلى جانب النضال العسكري لاستعادة حقوق الشعب الإيراني، ولن نتردد للحظة في السعي لترسيخ إنجازات الأربعين يوماً من الدفاع الوطني الإيراني.. أنا ممتن لجهود دولة باكستان الشقيقة والصديقة لتسهيل عملية هذه المفاوضات، وأرسل تحياتي إلى الشعب الباكستاني".

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: "إيران جسد واحد بـ 90 مليون روح، أنا ممتن لجميع أبناء الشعب الإيراني البطل الذين دعموا أبناءهم في الشوارع بتوصية من قائد الثورة الإسلامية وقدموا لنا الدعوات الصالحة، وأقول "خدا قوت" (وفقكم الله) لزملائي في هذه المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة.. لتحيا إيران العزيزة وتخلد!".

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
