أخبار العالم

ترامب يتوعد بفرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز

أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية ستبدأ عملية فرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه.


وكتب ترامب في تدوينة على منصة (تروث سوشيال) "سارت المفاوضات على ما يرام، وتم الاتفاق على معظم النقاط، لكن النقطة الوحيدة التي كانت مهمة حقاً، وهي القضية النووية، لم يتم الاتفاق عليها. واعتباراً من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية فرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. في مرحلة ما، سنصل إلى أساس يسمح للجميع بالدخول، ويسمح للجميع بالخروج".


وأكد ترامب أنه أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسومًا لإيران واعتراضها، مضيفًا أن أي شخص يدفع رسومًا غير قانونية لن يتمتع بمرور آمن.


وأعلن ترامب أيضًا، في المنشور ذاته، أن القوات الأمريكية ستبدأ في تدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في المضيق.


وتوعد ترامب بأن الحصار سيبدأ قريبًا وستشارك دول أخرى فيه.

