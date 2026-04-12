وزارة الصحة تكشف.. أعراض تسمم الفسيخ والمصل المناسب في شم النسيم
سلك شاحن وقرط ذهبي.. تفاصيل مقتـ.ـل طالبة الشرقية
فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب : سنفرض حصاراً على مضيق هرمز لكنه سيستغرق وقتاً

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً عزمه على فرض حصار على مضيق هرمز في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا بعد فشل المفاوضات مع إيران، أعلن فيه فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وكتب الرئيس الأمريكي في منشور مطوّل: "ابتداء من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية منع أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه".

بدأ منشور ترامب بالقول: "وعدت إيران بفتح مضيق هرمز، لكنها تعمّدت عدم الوفاء بوعدها، وقد تسبب هذا في قلق وعدم استقرار ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم، يزعمون أنهم زرعوا ألغامًا في الماء، مع أن أسطولهم البحري بأكمله، ومعظم ألغامهم، قد دُمّر بالكامل، ربما يكونون قد فعلوا، ولكن أي مالك سفينة سيرغب في المخاطرة؟ هناك عار كبير وضرر دائم لسمعة إيران، ولما تبقى من "قادتها"، لكننا تجاوزنا كل ذلك،وكما وعدوا، من الأفضل لهم أن يبدأوا عملية فتح هذا الممر المائي الدولي بسرعة!".

وتابع ترامب قائلاً: "إنهم ينتهكون كل قانون. لقد تلقيت إحاطة كاملة من نائب الرئيس جيه. دي. فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حول الاجتماع الذي عُقد في إسلام آباد تحت القيادة الكريمة والكفؤة للغاية للمارشال عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنهم أشخاص استثنائيون، ويشكرونني باستمرار لإنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص مما كان يمكن أن يكون حربًا مروعة مع الهند. أُقدّر دائمًا سماع ذلك ، إن حجم الإنسانية التي تجلّت في ذلك لا يُمكن تصوره."


بحسب الرئيس الأمريكي: "بدأ الاجتماع مع إيران في الصباح الباكر، واستمر طوال الليل، قرابة عشرين ساعة، يمكنني الخوض في التفاصيل والحديث عن الكثير مما تم إنجازه، لكن الأمر الأهم هو أن إيران ليست مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواحٍ عديدة، تُعدّ النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تقع في أيدي أشخاص متقلبين، صعبين، ولا يُمكن التنبؤ بتصرفاتهم.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية،

إسرائيل تعيد توجيه الصراع نحو حزب الله بعد فشلها في الحرب متعددة الجبهات

أرشيفية

شم النسيم.. سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن 12 أبريل 2026

ابناء

هند قطب تحذر: التعلق المرضي بين الأهل والأبناء يهدد استقلالية الطفل ويخلق أزمة نفسية مستمرة

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد