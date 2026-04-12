ترامب يعلن فشل مفاوضات إيران ويصعد: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي وسنحسم الأمر في الوقت المناسب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا بعد فشل المفاوضات مع إيران، أعلن فيه فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وكتب الرئيس الأمريكي في منشور مطوّل: "ابتداء من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية منع أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه".



بدأ منشور ترامب بالقول: "وعدت إيران بفتح مضيق هرمز، لكنها تعمّدت عدم الوفاء بوعدها، وقد تسبب هذا في قلق وعدم استقرار ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم، يزعمون أنهم زرعوا ألغامًا في الماء، مع أن أسطولهم البحري بأكمله، ومعظم ألغامهم، قد دُمّر بالكامل، ربما يكونون قد فعلوا، ولكن أي مالك سفينة سيرغب في المخاطرة؟ هناك عار كبير وضرر دائم لسمعة إيران، ولما تبقى من "قادتها"، لكننا تجاوزنا كل ذلك،وكما وعدوا، من الأفضل لهم أن يبدأوا عملية فتح هذا الممر المائي الدولي بسرعة!".

وتابع ترامب قائلاً: "إنهم ينتهكون كل قانون. لقد تلقيت إحاطة كاملة من نائب الرئيس جيه. دي. فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حول الاجتماع الذي عُقد في إسلام آباد تحت القيادة الكريمة والكفؤة للغاية للمارشال عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنهم أشخاص استثنائيون، ويشكرونني باستمرار لإنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص مما كان يمكن أن يكون حربًا مروعة مع الهند. أُقدّر دائمًا سماع ذلك ، إن حجم الإنسانية التي تجلّت في ذلك لا يُمكن تصوره."



بحسب الرئيس الأمريكي: "بدأ الاجتماع مع إيران في الصباح الباكر، واستمر طوال الليل، قرابة عشرين ساعة، يمكنني الخوض في التفاصيل والحديث عن الكثير مما تم إنجازه، لكن الأمر الأهم هو أن إيران ليست مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواحٍ عديدة، تُعدّ النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تقع في أيدي أشخاص متقلبين، صعبين، ولا يُمكن التنبؤ بتصرفاتهم.

لقد أصبح ممثلوي الثلاثة، مع مرور الوقت، ودودين ومحترمين للغاية لممثلي إيران، محمد باقر قاليباف، وعباس عراقجي، وعلي باقري، وهذا ليس مفاجئا، لكن هذا لا يُهم لأنهم كانوا مُصرّين للغاية على أهم قضية، وكما قلتُ دائمًا، منذ البداية، وقبل سنوات عديدة، لن تمتلك إيران أسلحة نووية أبدًا!"