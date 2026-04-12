ترامب يعلن حصارا بحريا على مضيق هرمز ويهدد بتصعيد عسكري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “بأثر فوري، سيبدأ الأسطول الأمريكي في منع أي سفينة تحاول الدخول أو الخروج من مضيق هرمز.”

وأضاف أنه أصدر أوامر للبحرية الأمريكية بتتبع أي سفن في المياه الدولية يُشتبه بأنها دفعت رسومًا لإيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ستبدأ أيضًا في إزالة الألغام التي قالت واشنطن إن إيران زرعتها في المضيق.

واختتم بالتحذير قائلاً: “أي إيراني يطلق النار على الولايات المتحدة أو على سفن مدنية مسالمة سيتم تدميره بالكامل”.