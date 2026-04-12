الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد وشيك في الأفق.. إسرائيل تحذر من فشل المفاوضات وأزمة هرمز تشعل التوتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

رغم انتهاء جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق اختراق، ترى إسرائيل أن المشهد لم يُحسم بعد، وأن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة بقوة، وسط تعقيدات سياسية واقتصادية متشابكة.


وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن فشل المحادثات التي استمرت نحو 21 ساعة لا يعني انهيارها بالكامل، لكنه يعكس عمق الخلافات، التي لم تعد تقتصر على الملف النووي فقط، بل امتدت لتشمل قضايا استراتيجية مثل أمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثير أسعار النفط على القرار السياسي الأمريكي.


وتشير المصادر إلى أن الضغوط الداخلية التي يواجهها دونالد ترامب، خاصة مع اقتراب الانتخابات، تجعل من أزمة الطاقة عاملاً حاسمًا في تحديد مسار التصعيد أو التهدئة، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود.


في السياق ذاته، أكد جيه دي فانس أن واشنطن قدمت “عرضها النهائي”، مشيرًا إلى رفض طهران الالتزام بعدم تطوير سلاح نووي، وهو ما يعكس وصول المفاوضات إلى مرحلة حساسة تتسم بـ"صبر محدود".
وترى إسرائيل أن أي اتفاق لا يشمل تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي والمنشآت تحت الأرض، لن يكون كافيًا، بل سيؤدي فقط إلى تأجيل الأزمة دون حلها جذريًا، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة بنيامين نتنياهو.


في المقابل، تعتقد إيران أنها تمتلك أوراق ضغط قوية، أبرزها قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يمنحها نفوذًا مباشرًا على سوق الطاقة العالمي، ويزيد من احتمالات فرض تنازلات على الغرب.


وتطرح التقديرات سيناريوهات متعددة، من بينها استمرار حالة “لا حرب ولا سلام”، أو تدخل أوروبي للتوصل إلى تفاهمات جزئية، أو حتى عودة سريعة إلى التصعيد العسكري، خاصة إذا قررت واشنطن اتخاذ خطوات أكثر حدة ضد البنية التحتية الإيرانية.


وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى القرار النهائي مرهونًا بتوازنات دقيقة بين السياسة والاقتصاد، وسط ترقب لما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات، أم انزلاقًا نحو مواجهة أوسع.

الولايات المتحدة إيران إسرائيل الملف النووي مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ترشيحاتنا

مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

قصة أيقونية تعود.. مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة

بمدى 450 كم .. كوبرا تكشف عن رافال الكهربائية

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

