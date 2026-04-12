تصعيد جديد.. ترامب يلمح لفرض حصار بحري على إيران

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن عودة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس من باكستان دون التوصل إلى اتفاق مع إيران تعكس مؤشرات على تصعيد محتمل في التعامل الأمريكي مع الملف الإيراني.

مقترح حصار بحري على طاولة النقاش

وأوضح أن مقالًا نشره الصحفي جون سولومون وشاركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول فكرة فرض حصار بحري على إيران، مستلهمًا تجربة سابقة في فنزويلا، تقوم على تقييد حركة ناقلات النفط من وإلى البلاد.

مضيق هرمز في قلب التصعيد

وأشار إلى أن المقترح يتضمن تشديد القيود على استخدام مضيق هرمز، بما قد يحرم إيران من الاستفادة منه حال أقدمت على تعطيله.

أفكار قيد التداول دون قرار رسمي

وأكد أن هذه الطروحات لا تزال في إطار الأفكار المتداولة داخل دوائر النقاش، دون وجود تأكيد رسمي بشأن تبنيها من قبل الإدارة الأمريكية حتى الآن.