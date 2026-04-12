إيران: نستهدف استعادة 80% من طاقة تكرير النفط خلال شهرين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية، قالت نستهدف استعادة 80% من طاقة التكرير خلال شهرين.



وأوضح أن استئناف العمليات في مصفاة لافان خلال نحو 10 أيام، وأن بدء أعمال إصلاح مرافق التكرير والتوزيع المتضررة جراء الحرب.





وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن باب الدبلوماسية سيظل مفتوحا لحماية المصالح الوطنية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن بعض القضايا العالقة بين طهران وواشنطن من أسباب عدم التوصل إلى اتفاق، وأن مضيق هرمز أحد الملفات التي أدت إلى تعقيد المفاوضات.

ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أننا لن نقبل اتفاقا لا يضمن حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في جميع الظروف.



