خبير: انعدام الثقة وتضارب المصالح سبب في تعثر مسار التفاوض بين إيران وأمريكا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام، إن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد كان متوقعًا، مشيرًا إلى صعوبة حسم خلافات ممتدة لعقود خلال فترة قصيرة، رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لدفع مسار التهدئة.

انعدام الثقة وتناقض المطالب

وأوضح خلال مداخلة عبر فضائية إكسترا نيوز أن أبرز أسباب الفشل يعود إلى انعدام الثقة بين الطرفين، إلى جانب التناقض الحاد في المواقف، حيث تمسكت واشنطن بشروط صارمة تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم، بينما اعتبرت طهران ذلك مساسًا مباشرًا بسيادتها الوطنية.

وأشار إلى أن غياب التنازلات المتبادلة أضعف فرص التوصل إلى أي اتفاق فعّال، رغم الضغوط الدولية الرامية لإنجاح المسار التفاوضي.

أطراف إقليمية تعقّد المشهد

وأضاف أن أطرافًا إقليمية ساهمت في تعقيد الأزمة، من بينها إسرائيل التي تسعى لإفشال أي اتفاق محتمل، في مقابل تحركات وساطة من دول مثل مصر وتركيا والسعودية، إلى جانب دعم أوروبي، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في تجاوز العقبات الرئيسية.

الصين لاعب مؤثر في التوازنات

وتابع أن الصين دخلت على خط الأزمة بدوافع اقتصادية واستراتيجية، نظرًا لاعتمادها على نفط المنطقة وعلاقاتها القوية مع إيران ودول الخليج.

وأوضح أن بكين تسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه تواجه اتهامات أمريكية بدعم طهران، ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في موازين القوى داخل هذا الملف المعقد.

مشهد إقليمي شديد التشابك

واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن الملف الإيراني لم يعد ثنائيًا بين واشنطن وطهران فقط، بل أصبح جزءًا من شبكة مصالح إقليمية ودولية متشابكة، تجعل أي تقدم تفاوضي مرهونًا بتفاهمات أوسع بين أطراف متعددة.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

محافظ الفيوم الأسبق في جامعة دمياط لمناقشة رسالة ماجستير

محافظ البحر الأحمر : دراسة مرورية لمحجر سفاجا قبل طرحه للاستثمار

للتهنئة بعيد القيامة..نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأطفيح

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

