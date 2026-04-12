الوفد الإيراني يغادر باكستان بعد محادثات مع الولايات المتحدة دون اتفاق



غادر الوفد الإيراني باكستان بعد الانتهاء من المحادثات مع الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق وفق ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية.

وأكد فريق التفاوض الإيراني أنه حاول دفع الوفد الأمريكي نحو التوصل إلى إطار عمل مشترك لكنه رفض، وفق ما ذكرت-وكالة "تسنيم".

وأكد الوفد أن إيران طرحت خلال المفاوضات مبادرات ومقترحات معقولة وسعت إلى دفع الطرف الأمريكي نحو قدر أكبر من الواقعية لكن الوفد الأمريكي كان ينوي الحصول على تنازلات تتعلق بملف مضيق هرمز والبرنامج النووي.

ذكر الوفد أن الإدارة الأمريكية كما أخفقت في حساباتها العسكرية وقعت أيضا في أخطاء بتقديراتها التفاوضية، فالأمريكيون كانوا يعتزمون الحصول على تنازلات لم يتمكنوا من نيلها في الحرب بينها إخراج المواد النووية من البلاد.

وأكد أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية لتتعامل مع القضايا بواقعية ولن يطرأ أي تغيير على وضع مضيق هرمز ما لم تبد الولايات المتحدة استعداداً للقبول باتفاق معقول، ولم يحدد حتى الآن زمان أو مكان لعقد جولة جديدة محتملة من المفاوضات.

