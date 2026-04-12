خلافات بين واشنطن وطهران تعرقل المفاوضات.. وترامب يلوّح بورقة الحصار البحري

لوّح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، خلال مقال نشره على منصة Truth Social، بإمكانية فرض حصار بحري على إيران، وذلك في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد في المقال، فإن الحصار البحري يُعد من أبرز الخيارات المطروحة لدى واشنطن للضغط على طهران، عبر خنق اقتصادها وتقليص عائداتها النفطية، خاصة من خلال التأثير على صادراتها إلى دول مثل الصين والهند.

وأشار التقرير إلى أن ترامب سبق أن استخدم استراتيجية مشابهة ضد فنزويلا، في سياق الضغط على نظام نيكولاس مادورو، من خلال استهداف عائدات النفط عبر الحصار البحري.

وذكرت Axios نقلًا عن مصدر مطّلع على المحادثات، أن بعض الخلافات تتعلق بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، فيما تتعلق خلافات أخرى برفض إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الإدارة ستترك للرئيس ترامب مهمة الإعلان عن الخطوة التالية، مشيرين إلى أن واشنطن طالبت طهران بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا.