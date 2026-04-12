الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الوفد الأمريكي غادر إسلام أباد عقب 21 ساعة من المفاوضات الماراثونية مع الجانب الإيراني، والتي تنوعت بين جلسات مباشرة وأخرى غير مباشرة.

وأوضح، خلال رسالة على الهواء، أن مغادرة الوفد جاءت بعد أقل من ساعة من إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تقديم أفضل مقترح لواشنطن، مشيرًا إلى أن الرفض الإيراني دفعه للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة لإطلاع الرئيس دونالد ترامب على مجريات المحادثات.

وأضاف جبر أن الخلافات الرئيسية تمحورت حول قضايا حساسة، أبرزها السيطرة على مضيق هرمز وملف تخصيب اليورانيوم، لافتًا إلى أن واشنطن اعتبرت عدم تقديم طهران ضمانات بشأن عدم السعي لامتلاك سلاح نووي سببًا رئيسيًا في فشل المفاوضات.