أدمن الحروب..تراجع شعبية نتنياهو بسبب تحريضه ترامب ضد إيران

أفادت استطلاعات بسقوط شعبيىة رئيس وزراء الاحتلال حيث أظهرت تراجع تأييد نتنياهو مقابل قفزة في قوة تأييد نفتالي بينيت.

وقال الاستطلاع أن سبب خطاب نتنياهو في أعقاب تراجعه في الاستطلاعات العزلة الدولية المتزايدة والفشل العسكري في حسم المعركة مع إيران.

وينبئ كلام نتنياهو بأمر خطير واحد أنه أدمن الحروب ويضحي بالشعب اليهودي على مذبح نزوة الحكم اللامتناهية، وفق ما نقلت صحف عبرية عن الاستطلاع.

ووفق الاستطلاع فإن نتنياهو هو من حرض ترامب على الحرب و خرج منها الرئيس الأمريكي مكدماً مستنزفاً معزولاً ومهزوماً سياسياً داخلياً وخارجياً، فيما جعل نتنياهو الإسرائيليين معزولين في العالم ومنبوذين ومهددين بدعاوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

