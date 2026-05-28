ستانلي كامل العدد.. نسب إقبال مرتفعة بجميع شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، تقريرها اليومي بشأن نسب الإشغال وحالة شواطئ المحافظة، اليوم الخميس، وسط إقبال ملحوظ على شواطئ القطاع الشرقي واستقرار نسبي في حالة البحر.

نسبة الإشغال بشاطئ ستانلي 100%

وأوضح التقرير أن شواطئ القطاع الشرقي سجلت نسبة إشغال بلغت 70%، فيما وصلت نسبة الإشغال بشاطئ ستانلي إلى 100%، بالتزامن مع رفع الرايات الخضراء بعدد من الشواطئ، بما يسمح بالنزول والسباحة الآمنة.

ورفعت شواطئ حي المنتزه أول وحي المنتزه ثان وحي شرق، بالإضافة إلى شواطئ بحري المميز وأبو العباس التابعة لحي الجمرك، الراية الخضراء، والتي تعني أن السباحة آمنة ومسموح بها.

في المقابل، رفعت باقي شواطئ حي الجمرك وشواطئ حي وسط الراية الصفراء، بما يشير إلى ضرورة السباحة بحذر والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكدت الإدارة أن حالة البحر بالقطاع الشرقي تراوحت بين الهدوء والأمواج المتوسطة، ما ساهم في استقرار الحركة على أغلب الشواطئ.

أما في القطاع الغربي، فقد تراوحت نسب الإشغال بين 30% إلى 40%، بينما سجل شاطئ الهانوفيل المجاني نسبة إشغال كاملة للمعدات بلغت 100%.

ورفعت شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف الراية الصفراء، التي تعني السباحة بحذر، فيما رفعت باقي شواطئ القطاع الغربي الراية الحمراء، والتي تعني منع نزول البحر نهائيًا بسبب ارتفاع الأمواج نسبيًا.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن حالة البحر بالقطاع الغربي تشهد أمواجًا متوسطة، مطالبة المواطنين ورواد الشواطئ بضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم المجازفة بالنزول في الشواطئ التي ترفع الراية الحمراء حفاظًا على الأرواح.