الاستعلام عن الرقم التأميني بالبطاقة.. الرابط والخطوات

يعد الرقم التأميني عنصرًا أساسيًا للحصول على خدمات التأمين الاجتماعي، مثل الاشتراك في التأمينات، وصرف المعاشات والاستفادة من المزايا التأمينية المختلفة.

ومع التحول الرقمي الذي تشهده مصر، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن البيانات التأمينية إلكترونيًا، ما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

وتُعد هذه الخدمة من الخدمات الأساسية التي تسهل على المواطنين استخراج بياناتهم التأمينية، إذ يُعتبر الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، حيث يُخصص لكل فرد رقم مميز يُستخدم في جميع التعاملات الخاصة بالتأمين والمعاشات.



رابط استعلام الرقم التأميني

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن برنت التأمين وما إذا كان مؤمنا عليه أم لا من خلال رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بك وإدخال البيانات المطلوبة أمامك واستكمال الخطوات حتى يظهر لك موقفك من برنت التأمين.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ادخل على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اضغط هنا

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى.

الضغط على بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والاسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة “أنا لست روبوت”.

يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

الاستعلام عن الرقم التأميني.. خدمة الخط الساخن

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه أن يستعلم عن كافة المعلومات عن طريق خدمة الخط الساخن عبر الرقم التالي: 16217 الأمر الذي يسهل الوقت والجهد.

استخراج برنت تأمينات أول مرة

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

الاحتفاظ بالرقم التأميني

وينبغي التأكد من إدخال البيانات الشخصية بدقة، لتجنب ظهور بيانات خاطئة أو عدم ظهور الرقم التأميني، مع ضرورة الاحتفاظ بالرقم التأميني بعد الاستعلام، لاستخدامه لاحقًا في تحديث البيانات أو التقديم على الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدامه عند تقديم طلبات المعاش، والاستعلام عن المستحقات التأمينية.

كما يستخدم الرقم التأميني في معاملات التأمينات الاجتماعية والتقاعد والرواتب، وتساعد معرفته في تجنب الأخطاء أو التكرار في البيانات عند التقديم على المعاش أو الخدمات المختلفة.