الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز، قائلا: "لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتطهيرها".

 وأضاف: "يرغب حلف الناتو في المساعدة في مضيق هرمز".

وكتب ترامب في تدوينة على منصة (تروث سوشيال) : "سارت المفاوضات على ما يرام، وتم الاتفاق على معظم النقاط، لكن النقطة الوحيدة التي كانت مهمة حقاً، وهي القضية النووية، لم يتم الاتفاق عليها. واعتباراً من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية فرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. في مرحلة ما، سنصل إلى أساس يسمح للجميع بالدخول، ويسمح للجميع بالخروج".


وأكد ترامب أنه أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسومًا لإيران واعتراضها، مضيفًا أن أي شخص يدفع رسومًا غير قانونية لن يتمتع بمرور آمن.


وأعلن ترامب أيضًا، في المنشور ذاته، أن القوات الأمريكية ستبدأ في تدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في المضيق.


وتوعد ترامب بأن الحصار سيبدأ قريبًا وستشارك دول أخرى فيه.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

