ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الإسراع في اتخاذ خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار التوتر في هذا الممر الحيوي يهدد الاستقرار العالمي وسلامة الملاحة الدولية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

حركة التجارة والطاقة العالمية

أشار “ترامب” إلى أن المزاعم المتعلقة بقيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز تثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي، لما تمثله من خطر مباشر على حركة التجارة والطاقة العالمية، في واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأكد أن الإجراءات الإيرانية في المضيق تُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بحرية الملاحة وعدم استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط سياسية.

اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني

وفي سياق متصل، كشف “ترامب” أن الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، واستمرت لنحو 20 ساعة، لم تسفر عن أي اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ما يعكس استمرار الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية.

تسوية شاملة تضمن الأمن

وأوضح أن إيران، رغم تحقيق بعض التقدم في قضايا فرعية خلال المفاوضات، لا تزال ترفض التخلي عن طموحاتها النووية، وهو ما يعرقل الوصول إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.