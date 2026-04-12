مستشار خامنئي: مفتاح مضيق هرمز بيد إيران بعد تعثر مفاوضات إسلام آباد

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أن بلاده تملك السيطرة على مفاتيح مضيق هرمز، في رسالة تحمل أبعادًا سياسية واضحة بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح ولايتي، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن الدبلوماسية الإيرانية قامت تاريخيًا على مبدأ حماية البلاد، مشددًا على أن "مفتاح مضيق هرمز بيد إيران"، في إشارة إلى النفوذ الاستراتيجي الذي تمارسه طهران في هذا الممر البحري الحيوي.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان انتهاء جولة مفاوضات غير مثمرة بين طهران وواشنطن، والتي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للتوترات أو ينهي حالة الصراع القائمة.

وفي أعقاب فشل المحادثات، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية التعثر، وسط غموض يحيط بإمكانية استئناف التفاوض خلال فترة هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين، تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتتمسك إيران خلال هذه المفاوضات بحزمة من الشروط، أبرزها الحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجمات مستقبلية، ورفع العقوبات الاقتصادية، والاعتراف ببرنامجها النووي للأغراض السلمية، إضافة إلى استعادة أصولها المجمدة والحصول على تعويضات.

كما تطرح طهران بندًا جديدًا يتعلق بإقرار "بروتوكول عبور" خاص بمضيق هرمز، ما يعكس سعيها لتعزيز موقعها التفاوضي عبر ورقة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.